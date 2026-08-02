Add Zee Business As A Preferred Source
App

एक्शन, कॉमेडी, हॉरर या थ्रिलर? Netflix की Top 10 Trending Movies में मिलेगा हर टेस्ट का तड़का; नंबर-1 पर छाई ये फिल्म

Netflix Top 10 Trending Movies: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आए दिन नई-नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं, जो दर्शकों का दिल जीतकर सीधे ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो जाती हैं. अगर आप भी नेटफ्लिक्स पर कुछ दमदार देखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्में लेकर आए हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 02, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:49 PM IST
एक्शन, कॉमेडी, हॉरर या थ्रिलर? Netflix की Top 10 Trending Movies में मिलेगा हर टेस्ट का तड़का; नंबर-1 पर छाई ये फिल्म
Image Credit: Netflix पर छाई हैं ये 10 फिल्में

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
‘Z’ के शेयरधारकों ने कंपनी के फंड जुटाने और ESOP आवंटन प्रस्तावों को दी मंजूरी
2
3
4
5