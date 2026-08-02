एक्शन, कॉमेडी, हॉरर या थ्रिलर? Netflix की Top 10 Trending Movies में मिलेगा हर टेस्ट का तड़का; नंबर-1 पर छाई ये फिल्म

Netflix Top 10 Trending Movies: इन दिनों ओटीटी पर फिल्में और वेब सीरीज देखने का क्रेज लोगों में काफी बढ़ गया है. लोगों का हमेशा ओटीटी पर कुछ नया देखने का मन करता है. ऐसे में नेटफ्लिक्स पर हम आपके लिए टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्में लेकर आए हैं, जो बेहद ही मजेदार हैं.
हालांकि, इस लिस्ट में कई ऐसी फिल्में हैं, जो सिनेमाघरों में बुरी तरह फ्लॉप रही थीं, लेकिन ओटीटी पर बवाल मचा रही हैं. आइए जानते हैं फिल्मों और वेब सीरीज के नाम-
इस लिस्ट में सबसे पहले सनी देओल की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'इक्का' का नाम है, जो आज (2 अगस्त) भी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. यह फिल्म एक कोर्टरूम ड्रामा है, जिसमें अक्षय खन्ना भी लीड रोल में नजर आएंगे.
अर्जुन दास और अन्ना बेन स्टारर फिल्म 'कॉन सिटी' जून में सिनेमाघरों में अपनी सफलता के बाद 24 जुलाई, 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई. दर्शक अब इसे घर बैठे मजे से देख रहे हैं. हरीश दुरैराज द्वारा निर्देशित यह फिल्म कर्नाटक के मुल्की पर आधारित है. यहां ठगों का एक समूह एक मध्यमवर्गीय परिवार बनकर रहता है और होटल चलाने का नाटक करता है. अपनी दिलचस्प कहानी की वजह से फिल्म 'कॉन सिटी' नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है.
आयुष्मान खुराना की नई फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और दर्शकों के बीच छाई हुई है. इस फिल्म में आयुष्मान तीन हीरोइनों के बीच फंसे हुए नजर आते हैं. उनकी यह कॉमेडी उलझन ओटीटी दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है. शानदार कॉमेडी और लोकप्रियता की वजह से यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है.
इस लिस्ट में मेक्सिकन क्राइम थ्रिलर फिल्म 'डिजायर' का नाम भी शामिल है, जिसकी कहानी काफी हैरान करने वाली है. ध्यान रहे, यह सीरीज बच्चों के साथ देखने के लिए बिल्कुल नहीं है. यह एक शादीशुदा औरत की कहानी है, जिसका अफेयर अपनी बेटी के स्विमिंग कोच से हो जाता है. शुरुआती रोमांस धीरे-धीरे एक भयानक खूनी खेल में बदल जाता है. सस्पेंस भरी कहानी की वजह से 'डिजायर' दर्शकों को काफी पसंद आ रही है और फिलहाल नेटफ्लिक्स पर चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रही है.
साउथ के मशहूर एक्टर अर्जुन सरजा की फिल्म 'ब्लास्ट' 28 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जहां इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला. यह एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसने थिएटर्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी. लंबे समय से चर्चा में बनी हुई यह फिल्म फिलहाल ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 5 पर अपनी जगह बनाए हुए है.
नीतू कपूर और कपिल शर्मा स्टारर 'दादी की शादी' एक फैमिली ड्रामा है. यह फिल्म समाज में बुजुर्गों के अकेलेपन की गंभीर समस्या को संवेदनशीलता के साथ दिखाने की कोशिश करती है. दमदार इमोशनल कहानी और शानदार अभिनय की वजह से यह फिल्म दर्शकों का दिल जीत रही है. नेटफ्लिक्स की मौजूदा टॉप 10 लिस्ट में यह फिल्म छठे नंबर पर ट्रेंड कर रही है.
सुपरस्टार राम चरण की फेमस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'पेड्डी' अब नेटफ्लिक्स पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म में जाह्नवी कपूर लीड रोल में नजर आई हैं. फिल्म की स्टारकास्ट काफी मजबूत है. राम चरण और जाह्नवी के साथ-साथ शिवा राजकुमार और दिव्येंदु जैसे दमदार कलाकार भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. दिलचस्प स्पोर्ट्स बैकड्रॉप की वजह से 'पेड्डी' दर्शकों को आकर्षित कर रही है और इस समय टॉप 10 लिस्ट में सातवें नंबर पर काबिज है.
अमेरिकी कॉमेडी फिल्म '72 आवर्स' भी इस लिस्ट में शामिल है. इसका निर्देशन टिम स्टोरी ने किया है और इसमें मशहूर कॉमेडियन केविन हार्ट मुख्य भूमिका में हैं. '72 आवर्स' नेटफ्लिक्स पर 24 जुलाई, 2026 को रिलीज हुई थी और तब से यह दर्शकों का मनोरंजन कर रही है. बेहतरीन कॉमेडी और केविन हार्ट की टाइमिंग की वजह से यह फिल्म इस समय नेटफ्लिक्स पर नंबर 8 पर ट्रेंड कर रही है.
अक्षय कुमार और परेश रावल की दमदार फिल्म 'भूत बंगला' सिनेमाघरों के बाद अब नेटफ्लिक्स पर भी दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रही है. इस फिल्म ने अपनी जबरदस्त कॉमेडी से दर्शकों को जमकर हंसाया है, जिसके कारण यह ओटीटी पर भी चर्चा में बनी हुई है. नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में 'भूत बंगला' फिलहाल 9वें पायदान पर काबिज है.
एक्शन से भरपूर फिल्म 'स्निपर' दर्शकों द्वारा काफी पसंद की जा रही है. यह फिल्म एक अमेरिकी स्नाइपर की असल जिंदगी की कहानी पर आधारित है, जो इसकी गंभीरता को बढ़ाती है. रोमांचक कहानी की वजह से यह फिल्म आज नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में 10वें नंबर पर ट्रेंड कर रही है.