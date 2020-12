Sanjana Sanghi के विज्ञापन पर विवाद, NCW तक पहुंचा मामला

मुंबई: 'दिल बेचारा' फेम अभिनेत्री संजना सांघी (Sanjana Sanghi) के हालिया विज्ञापन पर विवाद खड़ा हो गया है. अभिनेत्री पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने विज्ञापन को लेकर संजना को निशाने पर लिया. वहीं एड को लेकर उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी बढ़ गई है.

अपनी पहली फिल्म रिलीज के बाद नेशनल क्रश बनीं संजना सांघी अपने विज्ञापन को लेकर सुर्खियों में आ गईं. हाल ही में संजना ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने वाले एक विज्ञापन में नजर आईं थीं. एड का कांसेप्ट कुछ लोगों को पसंद नहीं आया. विज्ञापन को पुरुष विरोधी और हिंसात्मक बताते हुए उसकी जमकर आलोचना की गई.

विज्ञापन पर निकली भड़ास

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने ये तक कहा कि विज्ञापन का कांसेप्ट गलत, भ्रामक और निंदनीय है.

ये था मामला

Lionsgate Play streaming app ने 2 दिसंबर को अपनी नई नवेली कमर्सियल एक्ट्रेस संजना सांझी का ए़ड साझा किया था, जिसमें सांघी अपने को स्टार के साथ ये तय कर रहें होते हैं कि उन्हें कौन सा शो देखना है.



दोनों जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते तो मेल एक्टर की बात पर संजना साथी कलाकार को कई थप्पड़ लगा देतीं है. विज्ञापन आते ही इसके कंटेंट और थीम को लेकर Streaming App के खिलाफ लोगों की जबर्दस्त नाराजगी देखने को मिली.

#men have rights

विज्ञापन में संजना सांघी (Sanjana Sanghi) अपने मेल को-स्टार को आठ थप्पड़ मारती हैं, ताकि ये पता कर सकें कि अगला शो कौन सा देखना है. संजना सांघी के विज्ञापन को भयानक बताते हुए पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने लिखा, 'विज्ञापन को देखना काफी भयानक है. पुरुषों के प्रति घरेलू हिंसा स्वीकार्य नहीं है. क्या होता अगर इस विज्ञापन में पुरुष महिला को थप्पड़ मार रहा होता. विज्ञापन बोर्ड को इसे क्लियर नहीं करना चाहिए था. पुरुषों को भी अधिकार है.' पूजा बेदी के इस ट्वीट के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उनका समर्थन किया.

Absolutely HORRIFIED 2 watch this advt. Domestic violence against men is NOT acceptable. What if a man was slapping a woman in this advt? This should NEVER CLEAR an advertising board! #men have rights! #domesticviolence@sharmarekha @smritiirani @DeepikaBhardwaj @amitdeshmra https://t.co/9yph7VMuAw — Pooja Bedi (@poojabeditweets) December 9, 2020

इसके बाद इंटरनेट पर सक्रिय रहने वालों ने विज्ञापन निर्माताओं को निशाने पर लिया. इसे पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने वाला बताते हुए प्रतिबंधकी मांग की गई.

देखिए ये ट्वीट

Came across an advertisement of @LionsgateIndia where a girl slaps the boy 8 times and decides to watch the 8th show on TV. Imagine the furore it would have caused had the boy slapped the girl so many times to decide what to watch on TV. #pooradvertisement

— Prithvi Burgula (@PrithviBurgula) December 8, 2020

एक और यूजर ने इस तरह अपनी नाराजगी जताई.

वहीं विवाद से इतर, संजना अगले प्रोजेक्ट 'Om: The Battle Within' को लेकर उत्साहित हैं, जिसमें वो आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapur) के साथ नजर आएंगी.

