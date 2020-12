Bigg Boss 14 में फिर हुआ लोगों के इमोशन्स से खिलवाड़, नेटिजेन्स ने लगाई लताड़

नई दिल्ली: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में सोमवार को इम्यूनिटी स्टोन पाने के लिए एक टास्क दिया गया. रुबीना दिलैक इस शो की पहली ऐसी कंटेस्टेंट हैं, जिसे इम्यूनिटी स्टोन मिला था. खैर, पिछले एपिसोड में मेकर्स ने बाकी कंटेस्टेंट्स को रुबीना दिलैक से इस इम्यूनिटी स्टोन को छीनने का मौका दिया था. इम्यूनिटी स्टोन पाने के लिए कंटेस्टेंट्स को अपने जीवन का एक ऐसा राज बताना था, जो उन्होंने किसी से साझा नहीं किया. घरवालों को आपस में तुलना कर के एक कंटेस्टेंट को चुनना था, जिसका सीक्रेट सबसे ज्यादा दर्दभरा और बड़ा हो.

एजाज खान ने जीता टास्क

शो में ऐसा हुआ भी और इस टास्क को एजाज खान (Eijaz Khan) जीत गए. वैसे सभी कंटेस्टेंट्स ने काफी इमोशनल होकर अपनी बातों को सामने रखा. इस टास्क के कारण बिग बॉस ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा और लोगों ने मेकर्स को जमकर ट्रोल किया. आम लोगों और सेलेब्स का ये मानना है ये टास्क ठीक नहीं था. ट्विटर यूजर्स का कहना था कि किसी की तकलीफ को जज नहीं किया जा सकता है. ऐसे में ये तय करना कि किसका दर्द बड़ा है और किसका छोटा ये सरासर गलत है.

डाएंड्रा सोरेस ने कही ये बात

बिग बॉस (Bigg Boss 14) की एक्स कंटेस्टेंट रह चुकीं डाएंड्रा सोरेस (Diandra soares) ने भी मेकर्स को जमकर लताड़ा है. डाएंड्रा सोरेस ने ट्वीट किया, 'हाउसमेट्स ने जिस तरह से अपने गहरे राज को खोला है, उसके लिए हिम्मत चाहिए. जिस तरह से एक-दूसरे के राज को कम्पेयर किया गया है, वो गलत है. ये देखना दिल दुखाने वाला है. ये सब देखकर मुझे घरवालों के लिए काफी बुरा लगा है. कुछ भी नहीं बदला है. हमेशा ऐसा ही होता है. बकवास और पुराना...लड़ो लड़ो.'

Terrible task. I'm sorry. Not at all happening. Very insensitive to make people compare their traumas like this. This can trigger someone further hearing comparision & judgments etc. And internally mess them more. Don't play with people's TRAUMA. @BiggBoss

डाएंड्रा सोरेस ने आगे लिखा है, 'घटिया टास्क...मुझे माफ करिए..ये काफी संवेदनहीन है. अपने ट्रामा को जज करवाना किसी को भी परेशान कर सकता है.'

संदीप सिकंद ने कहा, ऐसा करना गलत

टीवी प्रोड्यूसर संदीप सिकंद (Sandiip Sikcand) ने लिखा, 'मैं हमेशा मानता था कि बिग ब्रदर बेस्ट रियलिटी शो फॉरमेट है. हालांकि, बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) का पिछली रात का टास्क देखने के बाद मुझे लगा ये सीजन अपने सबसे खराब स्तर तक चला गया है. #BB14 #BiggBoss #colorstv #salmankhan #BiggBoss2020.' आगे उन्होंने लिखा, 'सॉरी, लेकिन लोगों के डार्क सीक्रेट को कम्पेयर, जज नहीं किया जा सकता और बाकी क्या फील करते उसके आधार पर इम्यूनिटी स्टोन देना सही नहीं. क्या कोई ये जज कर सकता है कि किसका दुख किससे बड़ा और गहरा है.'

I am sorry, but people’s deep down and dark secrets cannot be “compared”, “judged” and be given a frickin immunity stone on the basis of what others feel. Like can any one judge whose sorrow is bigger and deeper ?? #BB14 #BiggBoss #ColorsTV #BiggBoss #BiggBoss2020

