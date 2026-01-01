Advertisement
trendingNow13060546
Hindi Newsबॉलीवुडरोम की सड़कों पर प्यार में डूबे रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा, एक साथ किया 2026 का वेलकम? तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल

रोम की सड़कों पर प्यार में डूबे रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा, एक साथ किया 2026 का वेलकम? तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda: फेमस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा जल्द ही अपने प्यार को शादी का नाम देने वाले हैं. इस बीच एक्टर ने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो गई. तस्वीरों ने हर किसी का ध्यान खींच लिया. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 01, 2026, 04:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न्यू ईयर पर रोम में प्यार में डूबे रश्मिका-विजय
न्यू ईयर पर रोम में प्यार में डूबे रश्मिका-विजय

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda: बॉलीवुड और साउथ फेमस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई है. हसीना के लिए साल 2025 काफी शानदार रहा. फिल्मों की बात करें तो उन्होंने एक नहीं बल्कि पांच फिल्मों में अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीता, जिसमें विक्की कौशल के साथ 'छावा' भी शामिल है. छावा साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी. रश्मिका को 'द गर्लफ्रेंड' के लिए भी काफी तारीफ मिली, जिसमें उन्होंने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी महिला का रोल निभाया था.

इस बीच रश्मिका ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू किया, जब उन्होंने अपने साथी एक्टर और लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विजय देवरकोंडा से सगाई कर ली. इसी बीच ऐसा लग रहा है कि कपल ने शादी से पहले एक साथ 2026 का मजेदार तरीके से स्वागत किया है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रश्मिका मंदाना ने शेयर की थी तस्वीरें
इस हफ्ते की शुरुआत में रश्मिका मंदाना ने अपने सोशल मीडिया ऑफिशियल अकाउंट इंस्टाग्राम पर रोम की तस्वीरें शेयर की थी, जहां हसीना छुट्टियों पर गई हुई थी. तस्वीरों में गर्ल गैंग नजर आ रही थी. हालांकि पोस्ट में विजय देवरकोंडा नजर नहीं आए थे, लेकिन फैंस को यकीन था कि वह वहीं थे. रश्मिका के सनग्लासेस के रिफ्लेक्शन में एक आदमी की झलक नजर आ रही थी, जिसका जिक्र करते हुए एक फैन ने कहा 'दूसरी स्लाइड में विजय देवरकोंडा रश्मिका को रिकॉर्ड कर रहे है.' इसी बीच कल रात विजय देवरकोंडा ने भी अपने इंस्टाग्राम पर रोम की तस्वीरें शेयर कीं, जिससे यह कंफर्म हो गया कि वह नए साल पर रश्मिका के साथ रोम में ही हैं और फैंस के सभी शक खत्म हो गए. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विजय ने शेयर की रोम की तस्वीरें
इन रोम की खूबसूरत तस्वीरों के साथ विजय ने शेयर किया 'हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे दोस्तों. हम साथ में बड़े हों, अच्छी यादें बनाएं, अच्छा काम करें, प्यार, खुशी फैलाएं. आप सभी को ढेर सारा प्यार.' इस पोस्ट में दो तस्वीरों में फैंस ने कथित तौर पर रश्मिका को वजय के पीछे छिपा हुआ देखा. पोस्ट पर एक फैन ने कमेंट किया 'आखिरी तस्वीर में विजय के पीछे रश्मिका छिपी हुई थी.' दूसरे फैन ने कहा 'छठी स्लाइड में देखें, रश्मिका ने विजय को पीछे से गले लगाया.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Rashmika MandannaVijay Deverakonda

Trending news

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत-पाक ने साझा की न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत-पाक ने साझा की न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
Farooq Abdullah
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
bengal news
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
jammu kashmir news
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
New year 2026
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
maharshtra news
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
National News
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
New year 2026
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद