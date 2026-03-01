Advertisement
trendingNow13126881
Hindi Newsबॉलीवुडशादी के तुरंत बाद प्रोटेक्टिव हसबैंड बन गए विजय देवरकोंडा, वाइफ रश्मिका को भीड़ से बचाते आए नजर, तिरुपति मंदिर Inside VIDEO

शादी के तुरंत बाद प्रोटेक्टिव हसबैंड बन गए विजय देवरकोंडा, वाइफ रश्मिका को भीड़ से बचाते आए नजर, तिरुपति मंदिर Inside VIDEO

Vijay Rashmika शादी के बाद पहली बार तिरुपति मंदिर एक साथ आशीर्वाद लेने पहुंचे. इन दोनों का मंदिर परिसर के अंदर का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें विजय वाइफ रश्मिका को भीड़ से बचाते नजर आए.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 01, 2026, 04:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना

Vijay Rashmika Seek blessings at Tirupati: उदयपुर में शाही शादी के बाद रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) अपने होमटाउन हैदराबाद पहुंच गए हैं. जिसके बाद ये दोनों सितारे एक साथ भगवान तिरुपति के सामने मत्था टेकने पहुंचे. इन दोनों का सोशल मीडिया पर मंदिर से बाहर निकलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें विजय प्रोटेक्टिव हसबैंड की तरह नई नवेली दुल्हनिया रश्मिका को भीड़ से बचाते दिखे. इन दोनों का ये वीडियो जिस जिसने भी देखा वो इन दोनों की जोड़ी की तारीफ करते नहीं थक रहा.

तिरुपति पहुंचे रश्मिका-विजय
रश्मिका और विजय देवरकोंडा तिरुमला पहुंचे और भगवान तिरुपति के सामने अपने नए सफर की शुरुआत के लिए उनका आशीर्वाद लिया. इन दोनों सितारों ने मंदिर में मौजूद लोगों को और अपने फैंस को शादी की मिठाई भी बांटी.

 

Add Zee News as a Preferred Source

सोने से लदीं रश्मिका

इन दोनों सितारों के मंदिर परिसर के अंदर के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इस मौके पर एक्ट्रेस सिल्क की साड़ी, गले में सोने का हार, कान में बड़े-बड़े झुमके, हाथ में हैवी कंगन और बालों में गजरा लगाए पति देवरकोंडा के साथ काफी खुश नजर आईं. इन दोनों सितारों के देखते ही मंदिर परिसर में लोग शादी की बधाई देते नजर आए तो दोनों ने ही बड़ी विनम्रता से उनकी विशेज एक्सेप्ट कीं.

 

सोनल चौहान- विष्णु मंचू के बाद यूएस-इजरायल ईरान जंग के बीच फंसी ईशा गुप्ता, टेंशन के बीच बोलीं- समय डरावना है

प्रोटेक्टिव हसबैंड बनें देवरकोंडा

विजय देवरकोंडा इस मौके पर व्हाइट कलर का कुर्ता पहने दिखे. कंधे पर लाल रंग का पटका भी डाले हुए थे. वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि इन दोनों के आसपास टाइट सिक्योरिटी और फैंस का भारी हुजूम था. ऐसे में विजय ने रश्मिका को अपने से आगे किया और उन्हें भीड़ से बचाते हुए एक प्रोटेक्टिव हसबैंड की ड्यूटी निभाते दिखे. विजय का ये स्वभाव उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है और वो एक्टर की खूब तारीफ कर रहे हैं. आपको बता दें, विजय और रश्मिका ने 26 फरवरी को उदयपुर के शाही पैलेस में सात फेरे लिए. जिसमें कुछ करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए थे. ये दोनों 4 मार्च को हैदराबाद में शानदार रिसेप्शन देने वाले हैं. जिसमें साउथ सितारों के अलावा बॉलीवुड की भी आने की उम्मीद है.
 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Vijay DeverakondaRashmika Mandanna

Trending news

खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
india pakistan news
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
india iran news
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल