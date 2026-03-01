शादी के तुरंत बाद प्रोटेक्टिव हसबैंड बन गए विजय देवरकोंडा, वाइफ रश्मिका को भीड़ से बचाते आए नजर, तिरुपति मंदिर Inside VIDEO

Vijay Rashmika Seek blessings at Tirupati: उदयपुर में शाही शादी के बाद रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) अपने होमटाउन हैदराबाद पहुंच गए हैं. जिसके बाद ये दोनों सितारे एक साथ भगवान तिरुपति के सामने मत्था टेकने पहुंचे. इन दोनों का सोशल मीडिया पर मंदिर से बाहर निकलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें विजय प्रोटेक्टिव हसबैंड की तरह नई नवेली दुल्हनिया रश्मिका को भीड़ से बचाते दिखे. इन दोनों का ये वीडियो जिस जिसने भी देखा वो इन दोनों की जोड़ी की तारीफ करते नहीं थक रहा.

तिरुपति पहुंचे रश्मिका-विजय

रश्मिका और विजय देवरकोंडा तिरुमला पहुंचे और भगवान तिरुपति के सामने अपने नए सफर की शुरुआत के लिए उनका आशीर्वाद लिया. इन दोनों सितारों ने मंदिर में मौजूद लोगों को और अपने फैंस को शादी की मिठाई भी बांटी.

सोने से लदीं रश्मिका

इन दोनों सितारों के मंदिर परिसर के अंदर के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इस मौके पर एक्ट्रेस सिल्क की साड़ी, गले में सोने का हार, कान में बड़े-बड़े झुमके, हाथ में हैवी कंगन और बालों में गजरा लगाए पति देवरकोंडा के साथ काफी खुश नजर आईं. इन दोनों सितारों के देखते ही मंदिर परिसर में लोग शादी की बधाई देते नजर आए तो दोनों ने ही बड़ी विनम्रता से उनकी विशेज एक्सेप्ट कीं.

प्रोटेक्टिव हसबैंड बनें देवरकोंडा

विजय देवरकोंडा इस मौके पर व्हाइट कलर का कुर्ता पहने दिखे. कंधे पर लाल रंग का पटका भी डाले हुए थे. वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि इन दोनों के आसपास टाइट सिक्योरिटी और फैंस का भारी हुजूम था. ऐसे में विजय ने रश्मिका को अपने से आगे किया और उन्हें भीड़ से बचाते हुए एक प्रोटेक्टिव हसबैंड की ड्यूटी निभाते दिखे. विजय का ये स्वभाव उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है और वो एक्टर की खूब तारीफ कर रहे हैं. आपको बता दें, विजय और रश्मिका ने 26 फरवरी को उदयपुर के शाही पैलेस में सात फेरे लिए. जिसमें कुछ करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए थे. ये दोनों 4 मार्च को हैदराबाद में शानदार रिसेप्शन देने वाले हैं. जिसमें साउथ सितारों के अलावा बॉलीवुड की भी आने की उम्मीद है.

