बिकिनी में छाई एकता कपूर की 'नागिन', स्टाइलिश अंदाज देख फिदा हुए फैंस

टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा के बोल्ड लुक्स चर्चा में बने रहते हैं. अब एक्ट्रेस की बिकिनी फोटोज ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. एक्ट्रेस के बिकिनी लुक पर फैंस दिल हार रहे हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 14, 2025, 07:37 PM IST
बिकिनी में छाई एकता कपूर की 'नागिन', स्टाइलिश अंदाज देख फिदा हुए फैंस

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस निया शर्मा सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर बोल्ड फोटोज और वीडियोज डालकर फैंस का ध्यान खींचती हैं. निया फैंस का दिल तो जीत लेती हैं, लेकिन ज्यादा बोल्डनेस की वजह से ट्रोल भी हो जाती हैं. अब एक बार फिर उन्होंने ऐसा लुक दिखाया कि लोग देखते ही रह गए.

निया शर्मा का बिकिनी लुक 

दरअसल, निया ने बीच पर बिकिनी पहनकर अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया और फोटोज-वीडियो शेयर किए. शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक फोटो और वीडियो पोस्ट किया. फोटो में वो पीठ करके खड़ी हैं, जबकि वीडियो में बीच पर बैठी हैं और एक बार पीछे मुड़कर देखती हैं.

बिकिनी में निया का ये अंदाज देख फैंस खुश होकर कमेंट्स में प्यार बरसा रहे हैं. निया के इस हॉट और शानदार लुक पर उनके फैंस ने जमकर कमेंट कर अपनी राय पेश की है. एक फैन ने लिखा, 'बहुत बढ़िया', एक और फैन ने लिखा, 'शानदार लग रही हैं', एक और फैन ने लिखा, 'आप बहुत, बहुत प्यारी और सुंदर लग रही हैं और आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है.', एक और फैन ने लिखा, 'अद्भुत', एक और फैन ने लिखा, 'वाह चमकती परी', एक और फैन ने लिखा, 'आकर्षक राजकुमारी आपने हमेशा अपनी आकर्षक और मनमोहक सुंदरता से सभी को मंत्रमुग्ध और मंत्रमुग्ध किया है.'

निया शर्मा का वर्कफ्रंट 

निया ने हाल ही में रियलिटी कुकिंग शो 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 2' को अलविदा कहा. उन्होंने शो की पूरी कास्ट के साथ एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह "बाय" कहते हुए लहरा रही थीं. एक और वीडियो में निया, अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, करण कुंद्रा, अभिषेक कुमार, रीम शेख, राहुल वैद्य और सुदेश लेहरी हंसते-चिल्लाते दिखे. एक क्लिप में निया की आंखों में आंसू भी नजर आए. निया ने इस पोस्ट के साथ लिखा, "चलते हैं! सबसे शानदार 22 घंटे का फिनाले शूट. #लाफ्टरशेफ्स से फिर अलविदा."

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें

