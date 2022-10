Nick Priyanka: बेटी मालती के साथ समय बिताते निक-प्रियंका की सामने आई Unseen Photos, बेहद खास है तस्वीरें

Nick Priyanka With Daughter: अभिनेत्री और पूर्व मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपने बेटी के साथ फैमिली टाइम इंजॉय कर रहे हैं. अक्सर ये कपल अपनी बेटी की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करता रहता है लेकिन अभी तक इस स्टार कपल ने अपनी बेटी का चेहरा फैंस को नहीं दिखाया है. अब एक बार फिर से निक प्रियंका ने अपनी बेटी के साथ फैमिली टाइम स्पेंड करते हुए कुछ बेहद प्यारी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं.

लॉस एंजेलिस में मना रहे हैं वेकेशन

प्रियंका और निक इन दिनों लॉस एंजेलिस में इंजॉय कर रहे हैं. फैमिली की ये तस्वीरें यहीं से सामने आई हैं. सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं और कमेंट सेक्शन में जहां फैंस उनकी इन तस्वीरों पर प्यार बरसा रहे हैं तो वहीं दूसरी और तमाम फैंस मालती के चेहरे की झलक देखने की डिमांड कर रहे हैं.

निक प्रियंका की बेटी

एक्ट्रेस की इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि प्रियंका इन दिनों मदरहुड एंजॉय कर रही हैं. इसी साल जनवरी में मालती निक और प्रियंका के घर आई थी. प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन फैंस के साथ अपनी एक से बढ़कर एक प्यारी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.

प्रियंका की फिल्में

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो एक्ट्रेस ने हाल ही में 'सिटाडेल' (Citadel) की शूटिंग पूरी की है.इस शो में रिचर्ड मैडेन अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं. यह एक स्पाई सीरीज है. 'सिटाडेल' के अलावा, एक्ट्रेस के पास कई और भी प्रोजेक्ट्स हैं जैसे- 'एंडिंग थिंग्स' (Ending Things) और 'इट्स ऑल कमिंग बैक टू मी' (It's All Coming Back To Me). वहीं बॉलीवुड फिल्म की बात करें तो इस वक्त उनके पास फरहान अख्तर की फिल्म 'जी ले जरा' (Jee Le Zara) भी हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर.