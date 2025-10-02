RSS पर उठे सवालों को मुंह तोड़ जवाब देगी निखिल नंदा की ये फिल्म, दशहरा पर किया 'आखिरी सवाल' का ऐलान

भारत का सबसे बड़े संगठन आरएसएस इस देश और समाज के लिए 100 सालों से कार्य करता हुआ आ रहा है. वहीं आज आरएसएस के 100 पूरे होने के खास मौके पर मशहूर फिल्मकार निखिल नंदा ने अपनी नई फिल्म “आखिरी सवाल” की घोषणा कर दी है.आइए जानते हैं इसका RSS के साथ क्या संबंध है.
भारत के सबसे प्रभावशाली और विवादित संगठनों में से एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के आज 100 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर उसके सफर और रहस्यों से पर्दा उठाने के उद्देश्य से मशहूर फिल्मकार निखिल नंदा ने अपनी नई फिल्म “आखिरी सवाल” की घोषणा की है. यह फिल्म उनके बैनर Nikhil Nanda Motion Pictures के तहत बनाई जा रही है और हिंदी फीचर फिल्म के रूप में आरएसएस की 100 सालों की यात्रा को बड़े पर्दे पर दिखाएगी.
संगठन आरएसएस पर फिल्म
साल 1925 में स्थापित हुए संगठन आरएसएस, शुरू में व्यक्तिगत चरित्र निर्माण पर केंद्रित एक जमीनी आंदोलन था, जो धीरे-धीरे राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सेवा और आपदा प्रबंधन में भी एक शक्ति बन गया. साल 1948, 1975 और 1992 में लगे प्रतिबंधों के बावजूद संगठन और मजबूत होकर उभरा और आज इसकी शाखाएं न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी सक्रिय हैं. स्कूलों, पुलों का निर्माण, आपदा राहत कार्यों और सामाजिक सेवा में इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसे लेकर विवाद हमेशा बना रहा है. आलोचकों ने इसे कभी “आतंकी संगठन” तो कभी “राष्ट्र की आत्मा का स्तंभ” कहा है. वहीं इसके समर्थक इसे निस्वार्थ सेवा और अनुशासन का प्रतीक मानते हैं.
फिल्म “आखिरी सवाल”
फिल्म “आखिरी सवाल” इन तमाम सवालों को सामने लाएगी कि आरएसएस वास्तव में है क्या? कठिनाइयों के बावजूद यह कैसे बढ़ता रहा? संस्कृति की रक्षा और आधुनिक राष्ट्र निर्माण के बीच संतुलन कैसे साधा गया? फिल्म का निर्देशन अभिजीत मोहन वरंग कर रहे हैं, लेखन उत्कर्ष नैथानी का है, जबकि निर्माण निखिल नंदा और उज्ज्वल आनंद कर रहे हैं. फिल्म में दीपक सिंह सह-निर्माता होंगे. इसमें हाई-ड्रामा, दुर्लभ आर्काइव फुटेज और व्यक्तिगत गवाहियां शामिल होंगी जो संगठन के मानवीय पहलू को दर्शाएगी.
फिल्म की अनाउंसमेंट
वहीं फिल्म अनाउंसमेंट करते हुए निखिल नंदा ने कहा – “यह फिल्म केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हर उस ‘आख़िरी सवाल’ का जवाब है, जो आरएसएस को लेकर हर बहस में उठता है. नागपुर की गलियों से लेकर प्रवासी भारतीयों तक, हमने संघ की जीवंतता, साहस और सांस्कृतिक आत्मा को सिनेमा में कैद किया है.”
रिलीज डेट
अप्रैल 2026 में देशभर के सिनेमाघरों में यह फिल्म ना सिर्फ रिलीज होगी बल्कि दर्शकों को बांधेगी और क्लासरूम, ड्रॉइंग रूम और राजनीतिक मंचों पर भी चर्चा का विषय बनेगी. इसमें आरएसएस की शाखाओं, राहत मिशनों और ऐतिहासिक पलों को अद्भुत विज़ुअल्स के साथ दिखाया जाएगा. फिल्म की शूटिंग इस महीने भारत के कई प्रमुख स्थानों पर शुरू हो रही है और इसका विश्व प्रीमियर 2026 की शुरुआत में होने की योजना है.
