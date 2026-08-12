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सरेआम रेड कार्पेट पर महिला फैन ने निकिता रावल को किया 'KISS', एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी; बोलीं- 'मैंने कुछ गलत नहीं किया'

Nikita Rawal: बॉलीवुड एक्ट्रेस निकिता रावल ने रेड कार्पेट पर एक महिला प्रशंसक द्वारा अचानक 'किस' किए जाने की घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर इस असहज स्थिति पर रिएक्ट करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 12, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 08:42 PM IST
सरेआम रेड कार्पेट पर महिला फैन ने निकिता रावल को किया 'KISS', एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी; बोलीं- 'मैंने कुछ गलत नहीं किया'

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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