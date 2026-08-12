सरेआम रेड कार्पेट पर महिला फैन ने निकिता रावल को किया 'KISS', एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी; बोलीं- 'मैंने कुछ गलत नहीं किया'

Nikita Rawal: कैमरों के सामने अक्सर सितारों के साथ फैंस का प्यार जताना कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक्ट्रेस निकिता रावल के साथ रेड कार्पेट पर हाल ही में जो हुआ, उसने हर किसी को हैरान कर दिया था. सेल्फी के लिए आई एक महिला फैन ने अचानक एक्ट्रेस को किस कर दिया, जिसके बाद निकिता का रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया. जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, तो यह तेजी से वायरल हो गया. अब हाल ही में उस मामले पर हसीना ने रिएक्ट किया है.
एक्ट्रेस निकिता रावल को हाल ही में बेहद असहज स्थिति का सामना करना पड़ा. फोटो खिंचवाने के बहाने आई महिला ने उनके होठों पर चूम लिया था. अब इस घटना के बाद एक्ट्रेस काफी हैरान और परेशान नजर आईं. जिसके बाद अब हसीना ने रिएक्ट करते हुए इस पर प्रतिक्रिया दी है.
सोशल मीडिया पर इस घटना के वायरल होने के बाद निकिता ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने उन प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उन्हें समर्थन देने के लिए संपर्क किया. निकिता ने साफ किया कि इस पूरी स्थिति में उनकी कोई गलती नहीं थी और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है. निकिता ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक प्रशंसक का संदेश शेयर किया, जिसमें उस घटना के लिए माफी मांगी गई थी. इसके जवाब में एक्ट्रेस ने लिखा, 'प्यार और समर्थन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. आप जानते हैं कि मैं सही हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है. मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी रहूंगी.'
एक अन्य नोट में, निकिता ने बताया कि उन्हें पिछले कुछ दिनों में भारत और दुनिया भर से हजारों संदेश मिले हैं. उन्होंने लिखा कि लोगों के समर्थन, सहानुभूति और सम्मान ने उनके दिल को छू लिया है. हालांकि, वह हर संदेश का व्यक्तिगत रूप से जवाब नहीं दे सकतीं, लेकिन उन्होंने उन सभी के प्रति आभार व्यक्त किया, जो इस समय उनके साथ खड़े रहे.
रेड कार्पेट पर जब यह घटना हुई, तो निकिता पूरी तरह से चौंक गई थीं. फोटो क्लिक करने के बाद जब प्रशंसक उनके करीब आई और उन्हें किस किया, तो एक्ट्रेस ने तुरंत पीछे हटने और उस बातचीत को रोकने की कोशिश की. वह काफी सदमे में दिखीं और घटना के बाद अपनी हथेलियों से अपना चेहरा रगड़ती नजर आईं.