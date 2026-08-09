निकिता रावल के वायरल VIDEO ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी! फैन ने किया जबरन किस; यूजर्स बोलीं- ‘ये स्टंट है...’

इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल वीडियो में निकिता रावल के साथ बेहद अजीब घटना होती है. रेड कारपेट पर एक महिला फैन उनके साथ सेल्फी लेने आती है. तभी वह फैन उनके लिप पर किस कर लेती है. इस अजीब घटना से एक्ट्रेस असहज हो जाती है. सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.
एक अवॉर्ड शो के दौरान रेड कारपेट पर निकिता रावल पैपराजी को पोज दे रही थी. एक एक फीमेल फैन उनके पास आती है. वह फैन उनसे सेल्फी लेने के लिए बोलती है. एक्ट्रेस स्माइल के साथ फैन के साथ फोटो क्लिक करवाती है. तभी अचानक महिला फैन एक्टेस के लिप पर किस कर देती है. इस घटना से एक्ट्रेस काफी असहज हो जाती है.
वीडियो में फैन पहले एक्ट्रेस के गाल पर किस करती है. इसके बाद अचानक वह एक्ट्रेस के लिप्स पर जबरदस्ती किस करने लगती है. इस घटना से निकिता हैरान हो जाती है. निकिता इस दौरान घबरा जाती है. इस घटना के बाद एक्ट्रेस एकदम खड़ी हो जाती है. वहीं अब वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस वीडियो को स्टंट बता रहे हैं, तो कुछ लोग फैन की इस हरकत से नाखुश हैं.
निकिता रावल एक्ट्रेस, डांसर और होटल बिजनेस से जुड़ी हैं. एक्ट्रेस उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2007 से की थी. वह फिल्म मिस्टर हॉट मिस्टर कूल में नजर आई थी. इसके बाद उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में एक्ट्रेस ने अनिल कपुर और शेफाली शाह के साथ काम किया था., द हीरो अभिमन्यु जैसी फिल्मों में काम किया है. निकिता रावल साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं.
निकिता नेशनल लेवल की कथक डांसर हैं. हाल ही में निकिता शिल्पा शेट्टी होस्ट शो मां है ना में नजर आई थी. इस शो में सेलिब्रिटीज और इंफ्लुएंसर्स अपनी मां के साथ मिलकर कुकिंग चैलेंज में हिस्सा लेते हैं.
एक्ट्रेस निकिता का नाम संग्राम सिंह संग जुड़ चुका है. खबरों के अनुसार संग्राम और निकिता की डेटिंग की अफवाह सामने आ चुकी है. निकिता और संग्राम ने डेटिंग अफवाह पर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया.