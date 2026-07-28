/रणबीर-यश की ‘रामायण’ दो पार्ट में क्यों होगी रिलीज? नितेश तिवारी ने बताई वजह; बोले - ‘क्लिफहैंगर पर छोड़ना चाहते थे कहानी...’

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही ‘रामायण’ साल 2026 की मोस्ट अवेटेड, हाइप्ड और मेगा बजट फिल्मों में से एक है. इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. हाल ही में सैन डिएगो कॉमिक-कॉन के दौरान आयोजित एक खास इवेंट में डायरेक्टर नितेश तिवारी, एक्टर रणबीर कपूर, यश और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा शामिल हुए. इस दौरान नितेश तिवारी ने फिल्म से जुड़े कई दिलचस्प पहलुओं पर खुलकर बात की और बताया कि आखिर क्यों इस महाकाव्य को दो अलग-अलग पार्ट्स में बनाया गया है?
इससे पहले रणबीर कपूर ने खुद ये साफ किया था कि उन्होंने अब तक फिल्म के क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग पूरी नहीं की है. रणबीर ने ये भी बताया कि उन्हें अब तक कन्नड़ स्टार यश के साथ कोई भी सीन शूट करने का मौका नहीं मिला है. हालांकि, फैंस ऑफिशियल ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सैन डिएगो कॉमिक-कॉन और इससे पहले दिल्ली के भारत मंडपम में हुए इवेंट्स के बाद फिल्म की कुछ छोटी क्लिप्स इंटरनेट पर लीक हो गई हैं. मेकर्स की ओर से सख्त कदम उठाने के बावजूद ये लीक्ड वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं.
सैन डिएगो कॉमिक-कॉन इवेंट के दौरान डायरेक्शन नितेश तिवारी ने डिटेल से बताया कि ‘रामायण’ की कहानी इतनी बड़ी और भव्य है कि इसे सिर्फ एक फिल्म में समेट पाना बिल्कुल नामुमकिन था. मेकर्स का मानना है कि कहानी के साथ न्याय करने के लिए इसे दो पार्ट्स में बांटना ही सबसे सही फैसला था. नितेश तिवारी ने बताया कि फिल्म का पहला भाग एक ऐसे सस्पेंस वाले मोड़ पर जाकर खत्म होगा, जिसे देखकर ऑडियंस थिएटर से निकलते ही दूसरे पार्ट को देखने के लिए उतावले हो जाएंगे. उन्होंने इस क्लिफहैंगर पॉइंट को बहुत सोच-समझकर चुना है.
इस मेगा बजट फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी. वहीं, साउथ सुपरस्टार यश रावण के दमदार रोल में दिखाई देंगे. इनके अलावा सनी देओल, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, लारा दत्ता, विवेक ओबेरॉय और कुणाल कपूर जैसे बड़े कलाकार भी इसमें शामिल हैं. फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी ऑस्कर विजेता एआर रहमान और हंस जिमर संभाल रहे हैं. फिल्म का पहला पार्ट नवंबर 2026 में रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट 2027 में दिवाली के खास मौके पर रिलीज होगा.
नितेश तिवारी की ‘रामायण’ का पहला पार्ट मुख्य रूप से भगवान राम, माता सीता और अयोध्या की खूबसूरत दुनिया को स्थापित करने पर केंद्रित होगा. इसमें राम जी के शुरुआती जीवन, उनके वनवास का सफर, उनके उच्च आदर्शों और कहानी के सभी लीड किरदारों का परिचय दिखाया जाएगा. ये पार्ट ऑडियंस को इमोशनली कहानी से जोड़ने का काम करेगा. पहले पार्ट में ऑडियंस को अयोध्या के शांत माहौल से लेकर कठिन वनवास की शुरुआत तक की पूरी झलक मिलेगी. निर्माता इस पार्ट के जरिए ऑडियंस के मन में दूसरे पार्ट को लेकर एक्साइमेंट जगाना चाहते हैं.
इसके बाद ‘रामायण’ के दूसरे पार्ट में ऑडियंस को असली एक्शन और जेस्चर देखने को मिलेगी, जो पहले पार्ट से बिल्कुल ही अलग होगा. ये पार्ट मुख्य रूप से भगवान राम और रावण के बीच होने वाले सीधे संघर्ष, लंका दहन राम-राणव के युद्ध और इस महाकाव्य के सबसे जरूरी सीन पर आधारित होगा. जहां पहला पार्ट इमोशंस और किरदारों के सफर पर टिका होगा, वहीं दूसरा पार्ट रणनीति, वीरता, युद्ध और धर्म की अधर्म पर अंतिम जीत को बड़े पर्दे पर पेश करेगा. लोग जिस महायुद्ध का इंतजार कर रहे हैं, वो इस फिल्म के दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा.
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ‘रामायण’ के पहले पार्ट में रणबीर कपूर के राम और यश के रावण का आमना-सामना बिल्कुल भी नहीं होगा. मेकर्स ने दोनों ही मुख्य किरदारों की दुनिया और उनके साम्राज्यों को अलग-अलग तरीके से स्थापित करने की प्लानिंग बनाई है. दोनों शक्तिशाली पात्रों के बीच का बहुप्रतीक्षित टकराव पूरी तरह से दूसरे भाग के लिए बचाकर रखा गया है. इस फैसले से लोगों के मन में दोनों के आमने-सामने आने का रोमांच और ज्यादा बढ़ जाएगा. मेकर्स का ये तरीका फैंस के बीच सस्पेंस बनाए रखने में काफी मददगार साबित होने वाला है.
‘रामायण’ का पहला पार्ट कहानी की मजबूत बुनियाद तैयार करता है. इसका क्लाइमैक्स एक ऐसे बड़े मोड़ पर खत्म होता है, जो ऑडियंय के मन में आगे की कहानी जानने की उत्सुकता पैदा कर देगा. इसके बाद फिल्म का दूसरा पार्ट इस अधूरी कहानी को आगे बढ़ाएगा. इसमें रावण-वध के साथ धर्म की जीत को बेहद भव्य तरीके से दिखाया जाएगा. ये दो भागों वाली फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक यादगार और अनोखा एक्सपीरियंस साबित होने के लिए पूरी तरह तैयार है. सिनेमाप्रेमी इस पूरी यात्रा का बड़े पर्दे पर मजा लेने के लिए बेहद उत्साहित हैं.