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रणबीर-यश की ‘रामायण’ दो पार्ट में क्यों होगी रिलीज? नितेश तिवारी ने बताई वजह; बोले - ‘क्लिफहैंगर पर छोड़ना चाहते थे कहानी...’

Ramayana Movie 2026: नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड और मेगा बजट फिल्म ‘रामायण’ को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. हाल ही में सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में मेकर्स ने खुलासा करते हुए बताया कि आखिर ये फिल्म दो पार्ट्स में क्यों रिलीज होगी? पहले पार्ट का क्लाइमैक् एक ऐसे सस्पेंस पर होगा, जो ऑडियंस को हैरान कर देगा.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 28, 2026, 06:40 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:54 AM IST
रणबीर-यश की ‘रामायण’ दो पार्ट में क्यों होगी रिलीज? नितेश तिवारी ने बताई वजह; बोले - ‘क्लिफहैंगर पर छोड़ना चाहते थे कहानी...’
Image Credit: Nitesh Tiwari Movie Ramayana

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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