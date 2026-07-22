नितेश तिवारी की 'रामायण' में रणबीर कपूर का डबल रोल, जानिए किस दूसरे किरदार में भी दिखेंगे एक्टर

Ramayana: Ranbir Kapoor in a double role: साल 2026 की मोस्ट अवेटेड और बिग बजट फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच मेकर्स ने एक स्पेशल कॉमिक बुक को लॉन्च किया है, इसमें नितेश तिवारी की पौराणिक फिल्म 'रामायण' की दुनिया की पहली झलक दिखाई गई है. इसके साथ ही इसमें फिल्म के किरदारों का भी खुलासा किया गया है कि कौन सा कलाकार किस किरदार में नजर आएगा.
इस स्पेशल एडिशन कॉमिक बुक को दिल्ली के भारत मंडपम में लॉन्च किया गया. कॉमिक बुक के जरिए फैंस को फिल्म के बारे में जानने का मौका मिलेगा. बता दें कि इस कॉमिक बुक में खूबसूरत कॉन्सेप्ट आर्ट, माइथोलॉजिकल कहानियों और इलस्ट्रेशन को शामिल किया गया है. साथ ही फिल्म की बड़ी स्टारकास्ट और उनके किरदारों की भी झलक दिखाई गई है.
बता दें कि इस स्पेशल कॉमिक बुक में अयोध्या, मिथिला और लंका जैसे प्रमुख राज्यों का परिचय कराया गया है. ये भी बताया गया है कि इन महत्वपूर्ण किरदारों को बड़े पर्दे पर कौन-कौन से कलाकार निभा रहे हैं. इससे दर्शकों को फिल्म की कहानी, उसके किरदारों और भव्य विजुअल का भी आईडिया पहले से ही हो जाएगा.
बता दें कि फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में नजर आएंगे. साथ ही इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म में रणबीर फिल्म में परशुराम का किरदार भी निभा रहे हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस साई पल्लवी माता सीता के रोल में हैं. जबकि रवि दुबे लक्ष्मण बने हैं.
शनिवार को लॉन्च हए इस कॉमिक बुक में अयोध्या के शाही परिवार की भी पूरी झलक दिखाई गई है. इस फिल्म में रामानंद सागर की रामायण वाले 'राम' यानी अरुण गोविल राजा दशरथ के किरदार में हैं. इंदिरा कृष्णन रानी कौशल्या और लारा दत्ता रानी कैकेयी के रोल इमं नजर आने वाले हैं. वहीं, सोनल झा रानी सुमित्रा के किरदार में हैं.
नितेश तिवारी की फिल्म में शीबा चड्ढा मंथरा के रोल में हैं, बता दें कि मंथरा रानी कैकेयी की दासी है. इस कॉमिक बुक में ये भी साफ बताया है कि अदिनाथ कोठारे भरत और नितीश शर्मा शत्रुघ्न के किरदार में हैं.
फिल्म में शिशिर शर्मा महर्षि वशिष्ठ के रोल में नजर आएंगे. वहीं, कॉमिक बुक में कुछ नए किरदारों के बारे में भी बताया गया है. फिल्म में अनुपम खेर जटायु के रोल में दिखेंगे. वहीं, फिल्म में यश लंका के शक्तिशाली राजा रावण का किरदार निभा रहे हैं. सनी देओल हनुमान के रोल में नजर आने वाले हैं.
साथ ही काजल अग्रवाल, रावण की पत्नी मंदोदरी के किरदार में नजर आएंगी और रकुल प्रीत सिंह, रावण की बहन शूर्पणखा का किरदार निभा रही हैं. 18 जुलाई को दिल्ली में आयोजित हुए इवेंट के दौरान डायरेक्टर नितेश तिवारी ने बताया कि भगवान राम और माता सीता जैसे किरदारों के लिए उनकी पहली पसंद रणबीर कपूर और साई पल्लवी ही थे. उन्होंने बताया कि दोनों स्टार्स की सच्चाई, डेडिकेशन और शानदार अभिनय पर उन्हें पूरी तरह यकीन है कि ये किरदार यही बेहतर तरीके से निभा सकते हैं.
नितेश तिवारी ने कहा, 'एक कलाकार की आंखें कभी झूठ नहीं बोलतीं. मुझे रणबीर की आंखों में भगवान राम और साई पल्लवी की आंखों में माता सीता दिखाई दिए. दोनों बेहतरीन कलाकार होने के साथ-साथ बेहद ईमानदार और समर्पित हैं. इन अहम किरदारों के लिए मुझे यही गुण चाहिए थे।ट
बता दें कि 'दंगल' और 'छिछोरे' जैसी फिल्म देने वाले निर्देशक नितेश तिवारी अब 'रामायण' का निर्देशन कर रहे हैं. महर्षि वाल्मीकि के महाकाव्य पर आधारित 'रामायण' को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा. फिल्म का म्यूजिक ऑस्कर विनर हांस जिमर और एआर. रहमान ने तैयार किया है. ये पहली बार है जब दोनों किसी भारतीय फिल्म में साथ काम कर रहे हैं. फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले नितेश तिवारी और श्रीधर राघवन ने मिलकर लिखा है.फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होगा. इसके बाद 'रामायण: पार्ट 1' दिवाली 2026 और 'रामायण: पार्ट 2' दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.