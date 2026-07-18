4000 करोड़ी 'रामायण' का ट्रेलर लॉन्च, आंखों में आंसू ला देगा ये सीन; इवेंट में रावण के बाद हनुमान की भव्य एंट्री ने जीता दिल

देश की राजधानी दिल्ली में निर्देशक नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' का भव्य ट्रेलर लॉन्च किया गया. लंबे समय से चर्चा में बनी इस फिल्म के पहले ट्रेलर ने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया. मेकर्स ने घोषणा की कि फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को दुनियाभर में रिलीज किया जाएगा.
ट्रेलर की शुरुआत रावण के किरदार से होती है. इसके बाद यश की दमदार एंट्री, रणबीर कपूर के भगवान श्रीराम वाले अवतार और माता सीता बनीं साई पल्लवी की पहली झलक देखने को मिलती है. जटायु का सीन भावुक और रोमांच से भर देता है. वहीं, कैकेयी के रोल में लारा दत्ता और शूर्पणखा के किरदार में रकुल प्रीत सिंह भी प्रभावशाली नजर आती हैं. लक्ष्मण बने रवि दुबे अपने गुस्से और एक्सप्रेशंस से अलग ही छाप छोड़ते हैं. ट्रेलर देखने के बाद साई पल्लवी की हिंदी को लेकर उठ रहे सवाल भी काफी हद तक खत्म होते नजर आते हैं.
इवेंट में पहुंचे यश ने कहा कि 'रामायण' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारत का सपना है. उन्होंने निर्माता नमित मल्होत्रा का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट ने उन्हें हिंदी सीखने का अवसर दिया. यश ने कहा कि पूरी टीम का एक ही उद्देश्य है- भगवान श्रीराम की कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचाना. उन्होंने निर्देशक नितेश तिवारी का भी आभार जताया और रणबीर कपूर की तारीफ करते हुए कहा कि फिल्म देखने के बाद दुनिया उनकी मेहनत को जरूर महसूस करेगी. साई पल्लवी के अभिनय को उन्होंने 'मैजिकल' बताया, जबकि रवि दुबे को फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज करार दिया.
फिल्म में भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे सनी देओल ने कहा कि अभी उनका रोल ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हनुमान का किरदार निभाना उनके लिए सौभाग्य की बात है. उन्होंने कहा कि वह पूरी ईमानदारी से इस भूमिका को निभाने की कोशिश करेंगे. सनी ने हनुमान जी को नटखट, शक्तिशाली और भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त बताते हुए विश्वास जताया कि **हर भारतीय इस फिल्म को देखने जरूर जाएगा.**
निर्देशक नितेश तिवारी ने बताया कि कलाकार चुनते समय वह सबसे पहले उनकी आंखों को देखते हैं. उनके मुताबिक, रणबीर कपूर की आंखों में उन्हें हमेशा भगवान श्रीराम दिखाई दिए, जबकि साई पल्लवी की आंखों में माता सीता की छवि नजर आई. उन्होंने कहा कि जब वह दोनों को देखते हैं तो उन्हें रणबीर या साई नहीं, बल्कि श्रीराम और माता सीता ही दिखाई देते हैं.
कुमार विश्वास ने बताया कि फिल्म में जब श्रीराम के वनवास जाने वाला सीक्कंस आता है, तब अरुण गोविल जी का काम वहां पर इतना शानदार है कि आप खुद को भावुक होने से रोक नहीं पाएंगे. मालूम हो कि फइल्म में अरुण गोविल श्रीराम के पिता दशरथ का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म से राम का लुक पहले ही रिलीज किया जा चुका है, लेकिन अब दर्शक ट्रेलर वीडियो में राम के साथ-साथ रावण, सीता और अन्य अहम किरदारों का लुक भी पहली बार देख पाएंगे. फिल्म के ट्रेलर को लेकर फैंस सुपर एक्साइटेड हैं और मूवी की रिलीज से करीब 3 महीने पहले इसे रिलीज किया जा रहा है.