फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर का पहला रिव्यू, रणबीर कपूर 'राम' और यश 'रावण' रूप में छाए; क्रिटिक बोले-कमाल है

रणबीर कपूर के लीड रोल और नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी रामायणम् शुरुआत से चर्चा में है. 4000 करोड़ के बिग बजट वाली फिल्म ने अपनी स्टारकास्ट की वजह से काफी सुर्खियां बटोरी हैं. इसी बीच 18 जुलाई को मेकर्स ने कुछ चुनिंदा लोगों को फिल्म का ट्रेलर दिखाया.
जिसके बाद एक मशहूर फिल्म समीक्षक द्वारा रामायण के ट्रेलर के रिलीज से पहले रिव्यू किया गया है. आइए जानते हैं कि निर्देशक नितेश तिवारी की इस मूवी के ट्रेलर में क्या कुछ खास देखने को मिला है.
ये खबर पहले ही सामने आ चुकी है कि 24 जुलाई 2026 को फिल्म रामायण के पहले पार्ट का ट्रेलर मेकर्स की तरफ से रिलीज किया जाएगा. अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में एक ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान आपको इस माइथोलॉजिकल फिल्म के पहले ट्रेलर की झलक देखने को मिलेगी.
18 जुलाई को हुए ट्रेलर लॉन्च इवेंट में भारत के कुछ चुनिंदा फिल्म क्रिटिक्स को मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर पहले दिखा दिया. इसमें तरण आदर्श का नाम भी शामिल है. ऐसे में अब तरण ने ट्वीट कर इसका रिव्यू किया. उन्होंने लिखा, 'रामायण का ट्रेलर देखा और इसे सिर्फ एक ही शब्द में बयां किया जा सकता है और वह है शानदार. प्रथम संकल्प नाम का 4 मिनट का यह ट्रेलर आपको पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर देता है. इसका प्रेजेंटेशन, स्केल, विजुअल्स, VFX और बैकग्राउंड स्कोर वाकई लाजवाब हैं. ये फिल्म हर तरह से एक ग्लोबल सिनेमाई अनुभव जैसी लगती है. कास्टिंग एकदम परफेक्ट लग रही है. भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर में दिव्यता, शालीनता और ताकत झलकती है और दूसरी तरफ रावण के रोल में यश का काम अद्भुत है. इस तरह से तरण आदर्श द्वारा फिल्म रामायण के ट्रेलर का पॉजिटिव रिव्यू किया गया है.'
JaiShriRam... Watched the trailer of Ramayana in 3D, and there's just one word to describe it SPECTACULAR.
This 4-minute trailer – called PrathamSankalp – leaves you absolutely mesmerised... The presentation, scale, visuals, VFX, and the background score are simply… pic.twitter.com/2tLQPp8PUq
— taran adarsh
दिल्ली में 'रामायण' के ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, डायरेक्टर नितेश तिवारी, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, कुणाल कपूर, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, अरुण गोविल, अजिंक्य देव, शोभना, सितार वादक ऋषभ रिखिराम शर्मा, स्वामी रामदेव, अश्विनी अय्यर तिवारी, करण जौहर, अपूर्व मेहता शामिल हुए. इस इवेंट को कुमार विश्वास ने होस्ट किया, जिन्होंने फिल्म में योगदान देने में भी अहम भूमिका निभाई है.