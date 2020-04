निजामुद्दीन मरकज मामला: AR Rahman के इस Tweet ने जीता लोगों का दिल

नई दिल्ली: ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतकार एआर रहमान (AR Rahman) ने बुधवार को सोशल मीडिया पर अपने सभी प्रशंसकों से इस बात की अपील की कि वे सरकार की सलाह का पालन करें और स्व-एकांतवास को बनाए रखें. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह धार्मिक जगहों पर एकत्रित होकर अराजकता फैलाने का समय नहीं है. दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके के मरकज में धार्मिक कार्यक्रम तबलीगी जमात ने देश में कोरोना वायरस के खतरे को और बढ़ा दिया है. धर्म से जुड़ा हुआ यह मुद्दा आजकल काफी सुर्खियों में बना हुआ है और इसी के मद्देनजर रहमान का यह बयान आया है.

क्या लिखा ट्वीट में

रहमान ने अपने ट्विटर पर लिखा, "प्यारे दोस्तों, यह संदेश पूरे भारत के अस्पतालों व क्लीनिकों में काम करने वाले चिकित्सकों, नर्सों व अन्य सभी कर्मचारियों को उनकी बहादुरी और निस्वार्थता के लिए धन्यवाद कहने के लिए है. यह देखकर वाकई में दिल भर जाता है कि इस घातक महामारी का सामना करने के लिए वे किस कदर तत्पर हैं. हमारी जान बचाने के लिए वे अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं. यह हमारे मतभेदों को भूल जाने और इस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने का समय है, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रखी है. यह मानवता और आध्यात्मिकता को काम में लाने का समय है. अपने पड़ोसियों, वरिष्ठ नागरिकों, सुविधाओं से वंचित लोगों और अप्रवासी मजदूरों की मदद करें."

This message is to thank the doctors, nurses and all the staff working in hospitals and clinics all around India, for their bravery and selflessness... pic.twitter.com/fjBOzKfqjy

— A.R.Rahman (@arrahman) April 1, 2020