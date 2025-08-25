शिल्पा शेट्टी इस साल नहीं मनाएंगी गणेश चतुर्थी, इस वजह से लिया फैसला
शिल्पा शेट्टी इस साल नहीं मनाएंगी गणेश चतुर्थी, इस वजह से लिया फैसला

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इस साल गणेश चतुर्थी का त्योहार नहीं मनाएंगी. उन्होंने सोमवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताया कि उनके परिवार में शोक होने के चलते उन्होंने उत्सव से दूर रहने का फैसला लिया है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 25, 2025, 01:39 PM IST
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इस साल गणेश चतुर्थी का त्योहार नहीं मनाएंगी. उन्होंने सोमवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताया कि उनके परिवार में शोक होने के चलते उन्होंने उत्सव से दूर रहने का फैसला लिया है. शिल्पा ने मैसेज में लिखा, 'प्रिय मित्रों, गहरे दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि परिवार में शोक के कारण इस साल हम गणपति उत्सव नहीं करेंगे. परंपरा के अनुसार हम 13 दिनों का शोक काल मानेंगे और इस दौरान किसी भी धार्मिक आयोजन से दूर रहेंगे. आपकी समझ और दुआओं की अपेक्षा है.' हालांकि शिल्पा ने यह साफ नहीं किया कि परिवार में किसकी मृत्यु हुई है.

शिल्पा और गणपति उत्सव
 
शिल्पा शेट्टी हर साल अपने घर में बड़े धूमधाम से गणपति बप्पा की स्थापना करती रही हैं. उनके परिवार का यह पर्व से खास लगाव रहा है और फैंस भी उनकी झलकियों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं. इस बार हालांकि परिवार ने निजी कारणों से परंपरा से अलग रहने का निर्णय लिया है. पिछले साल, शिल्पा ने अपने गणपति उत्सव का वीडियो शेयर किया था. उन्होंने अपने पति राज कुंद्रा और बेटी समीशा के साथ अपना एक वीडियो पोस्ट किया था. शिल्पा ने अपने सबसे अच्छे गणपति बप्पा मोरया के साथ पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा था: "गणपति बप्पा मोरया. बप्पा के स्वागत के लिए अपने दिल और दरवाजे खोल रहे हैं. साल का सबसे पसंदीदा समय."
 
कब से शुरू है गणेश चतुर्थी 2025 

इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त से शुरू होगी. इस दौरान भक्त अपने घरों और पंडालों में गणपति बप्पा की स्थापना करेंगे, उपवास रखेंगे और पारंपरिक व्यंजन बनाएंगे. यह पर्व भगवान गणेश को ‘नई शुरुआतों के देवता’, ‘विघ्नहर्ता’ और ‘बुद्धि व विवेक के देवता’ के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है.

