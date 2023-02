Sidharth Kiara Marriage: शादी के बाद फिल्मों में 'नो किसिंग पॉलिसी' फॉलो करेंगे सिद्धार्थ और कियारा? सामने आई ये जानकारी

No Kissing Policy after Kiara Sidharth Wedding: सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने 7 फरवरी, 2023 को, सूर्यगढ़ पैलेस, जैसलमेर (Suryagarh Palace, Jaisalmer) में सात फेरे लिए हैं. एक बेहद प्राइवेट वेडिंग, उसकी फोटोज और वीडियोज कपल ने शादी के बाद शेयर करनी शुरू की हैं और लोग उन्हें देखते नहीं थक रहे हैं. सिद्धार्थ और कियारा की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद हो, फिर वो चाहे ऑन-स्क्रीन हो या फिर ऑफ-स्क्रीन! फिल्मों में इस कपल की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आती है और एक दूसरे के अलावा भी ऐसे कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनके साथ फैंस सिद्धार्थ और कियारा को पसंद करते हैं. अब जो सिद्धार्थ और कियारा की शादी हो गई है, तो क्या ये कपल दूसरे एक्टर्स के साथ एक नो-किसिंग पॉलिसी (No Kissing Policy) फॉलो करने वाला है? आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं...

शादी के बाद फिल्मों में 'नो किसिंग पॉलिसी' फॉलो करेंगे Sidharth-Kiara?

सिद्धार्थ और कियारा की शादी की फोटोज और वीडियोज ने लोगों को दीवाना बना दिया है! इस बीच कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिद्धार्थ-कियारा शादी के बाद फिल्मों के लिए एक नो किसिंग पॉलिसी फॉलो करने वाले हैं? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो बता दें कि सिद्धार्थ और कियारा ऐसी कोई पॉलिसी नहीं फॉलो करेंगे और अपनी फिल्मों में जो किरदार और स्टोरी की डिमांड होगी, वैसा करेंगे. कपल को खुद पर और एक दूसरे के प्यार पर भरोसा है और वो अपने काम की जरूरतों को समझते हैं.

शादी की वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया हंगामा

7 फरवरी, 2023 को शादी करने के कुछ घंटे बाद सिद्धार्थ और कियारा ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की थीं जिन्हें काफी पसंद किया गया. फिर, 10 फरवरी, 2023 को कियारा ने अपना एक छोरा-सा वेडिंग वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसने सभी का दिल जीत लिया. कियारा की दुल्हन के रूप में एंट्री, सिद्धार्थ-कियारा के एक दूसरे को देखकर रिएक्शन, उनकी वरमाला की रस्म और फिर दोनों का लिप-लॉक, कपल की फिल्म 'शेरशाह' के गाने 'रांझा' के एक नए वर्जन पर ये सभी मोमेंट्स लोगों के दिलों में घर कर गए हैं.

