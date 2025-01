जिस शाहिद को पकड़ा, वो हमलावर नहीं? नए CCTV फुटेज के बीच सैफ की सेहत पर आया ताजा अपडेट

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने के मामले में शुक्रवार की सुबह अपडेट सामने आया था कि मुंबई पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है. मगर पुलिस ने साफ किया है कि जिस शख्स को ब्रांद्रा पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, उसका लेना देना सैफ केस से नहीं है. इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है. वहीं सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर शाहिद कपूर ने भी रिएक्ट किया है. चलिए बताते हैं सैफ केस का अब तक के बड़े अपडेट.

एएनआई के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने साफ किया कि पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन लाए गए व्यक्ति का सैफ अली खान पर हमले से कोई संबंध नहीं है. फिलहाल, इस घटना के संबंध में किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है, जिसमें 16 जनवरी, 2025 को खान के आवास पर चोरी की कोशिश की और एक्टर पर हमला किया.

शुक्रवार की सुबह कहा जा रहा था कि मुंबई पुलिस ने कथित हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है. संदिग्ध का नाम शाहिद है. मगर अब पुलिस ने साफ किया है कि उन्होंने अभी तक इस केस में किसी को भी अरेस्ट या हिरासत में नहीं लिया है. फिलहाल वह जांच कर रहे हैं व पूछताछ भी जारी है.

