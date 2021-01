Nobita और Shizuka की होने वाली है शादी, फैंस ने ट्वीट कर पूछे मजेदार सवाल

नई दिल्ली: अगर आप कार्टून डोरेमोन (Doraemon) के फैन हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. जी हां! डोरेमोन (Doraemon) के कैरेक्टर नोबिता (Nobita) और शिजुका (Shizuka) की अब सच में शादी होने वाली है. भारत में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्टून डोरेमोन (Doraemon) न केवल बच्चों का बल्कि बड़ों का भी पसंदीदा है. इसके सभी कैरेक्टर लोगों में खासा पॉपुलर हैं, चाहे बात नोबिता (Nobita), शिजुका (Shizuka) सुनियो (Suniyo) की करें या फिर जियान (Gian) की, दर्शकों के दिलों-दिमाग में ये कैरेक्टर बखूबी बसे हुए हैं.

अब ये बात डोरेमॉन के दर्शकों को बखूबी मालूम है कि नोबिता (Nobita) अपनी बचपन की दोस्त शिजुका को काफी पसंद करता है और कई एपिसोड में दोनों को पति-पत्नी के तौर पर भी दिखाया गया है. सीबीआई पिक्चर्स ने जैसे ही नोबिता-शिजुका की शादी से जुड़ी खबर लोगों के साथ शेयर की तो तुरंत ट्विटर पर नोबिता Nobita ट्रेंड करने लगा.

इस ट्वीट के साथ फैंस काफी इमोशनल हो गए हैं और लागातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं. शादी से जुड़ी तस्वीरें साझा करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'नोबिता आखिरकार शिजुका से शादी करने जा रहा है. अब डेकिसुगी कहां है?' एक और यूजर ने लिखा, 'जब ये फिल्म पर्दें पर रिलीज होगी तो मैं अपने बचपन को जियूंगी और मेरी आंखों में वाकई आंसू होंगे जब मैं नोबिता और शिजूका की शादी को देखूंगी.' देखिए कुछ और ट्विट्स

when this release i’ll be sending off my childhood for the last time and i’ll literally get all emotional watching nobita marrying shizuka and doraemon there be looking so proud of him pic.twitter.com/HDtSSc6QCY

