Bigg Boss 20: नॉमिनेशन का टास्क रद्द, भड़के बिग बॉस, लगाई फटकार

बिग बॉस 20 में घर के अंदर लड़ाई देखने को मिली है. बिग बॉस ने दूसरा नॉमिनेशन टास्क रद्द कर दिया और घरवालों पर जमकर गुस्सा हुए. शो में अगले हफ्ते के लिए बिग बॉस ने नॉमिनेशन टास्क की घोषणा की थी. इस टास्क में सभी कंटेस्टेंट को 2 नाम बताने थे, टास्क पूरा हुआ. इसके बाद बिग बॉस ने बड़ा ट्विस्ट देते हुए पूरा नॉमिनेशन टास्क ही रद्द कर दिया. इसके अलावा नियम तोड़ने की वजह से घर 3 सदस्यों को अगले हफ्ते के लिए घर से बेघर के लिए नॉमिनेट कर दिया. जिसके बाद घर में लड़ाई शुरू हो गई.
बिग बॉस ने शुरुआती नॉमिनेशन को रद्द कर दिया. इसके अलावा उन्होंने रोहेद खान, स्काउट ओपी, आसिफ खान और यंग डीएसए को जमकर डांट लगाई. बिग बॉस ने खुलासा किया कि इन लोगों ने घर का सबसे जरूरी नियम तोड़ा है. इसके बाद बिग बॉस ने इन चारों लोगों को सीधे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया. यंग घर के कैप्टन हैं, इससे वह नॉमिनेशन से बच गए.रोहेद खान, आसिफ खान और स्काउट ओपी इस हफ्ते के लिए नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स बन गए.
नॉमिनेशन टास्क रद्द होने पर बिग बॉस ने घरवालों को फटकार लगाई है. जिसके बाद पूरा घर झगड़े में बदल गया. कनिका और यंग के बीच सबसे ज्यादा झगड़ा होता है. क्योंकि कैप्टन बनने के बाद यंग कनिका को बार-बार नियम तोड़ने पर टोक रहे थे. कानिका इस मौके को खोना नहीं चाहती थीं.
कनिका ने यंग से बोला कि सबको रूल सिखाते रहते हो,जब खुद इतने बड़े रूल ब्रेकर हो. कनिका की लड़ाई में गुल्लू भी उनका साथ देते हैं. गुल्लू बोलते हैं कि यंग कनिका को छोटी-छोटी बातों पर टोकते हैं. वॉशरूम यूज करने से लेकर आंख बंद करने की बात पर इतना तमाशा बनाया गया. जिसके बाद घर में जमकर हंगामा हुआ.
वीकेंड के वार में कुशाल और कनिका रोमांटिक डांस करते हुए नजर आते हैं. दोनों के बीच कमाल की केमिस्ट्री देखने को मिलती है. वहीं सलमान खान गुल्लू को कनिका को इंग्लिश में प्रपोज करने के लिए बोलते हैं. जिसके बाद गुल्ल इंग्लिश में कनिका को प्रपोज करते हैं.