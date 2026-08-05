क्या मोरक्को के गोलकीपर संग चल रहा अफेयर? इस सवाल पर नोरा फतेही ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- वे दुनिया के बेस्ट...

Nora Fatehi Dating Rumours: बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन नोरा फतेही एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. बीते कुछ समय से उनका नाम मोरक्कन फुटबॉल टीम के स्टार गोलकीपर यासीन बोनू के साथ जोड़ा जा रहा था. फैंस लंबे समय से कयास लगा रहे थे कि दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती है या फिर कुछ खिचड़ी पक रही है. अब नोरा ने खुद सामने आकर इन तमाम अफवाहों पर विराम लगा दिया है और यासीन के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई बता दी है.
हाल ही में 'द क्रिस फेड शो' को दिए एक इंटरव्यू के मुताबिक नोरा फतेही ने यासीन बोनू संग डेटिंग की खबरों पर खुलकर बात की. जैसे ही शो के होस्ट ने यासीन का नाम लिया नोरा के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई. जब उनसे पूछा गया कि क्या वे दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो नोरा ने शरमाते हुए कहा कि यासीन उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं. उन्होंने आगे कहा कि वे यासीन के खेल और उनकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व महसूस करती हैं और हमेशा उन्हें सपोर्ट करती हैं.
"वे दुनिया के सबसे बेहतरीन गोलकीपर हैं"
इंटरव्यू के दौरान नोरा ने यासीन बोनू की जमकर तारीफ की. नोरा ने कहा कि अगर कोई फुटबॉल को समझता है, तो उसे पता होगा कि यासीन ने जितने भी गोल सेव किए हैं वे बेमिसाल हैं. वे न सिर्फ एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं बल्कि एक बहुत ही दयालु और डाउन टू अर्थ इंसान भी हैं. जब होस्ट ने मजाक में कहा कि वे दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे, तो नोरा ने हंसते हुए 'ओह रियली?' कहकर बात टाल दी.
कैसे हुई दोनों की पहली मुलाकात?
नोरा ने यह भी साफ किया कि वे और यासीन एक ही मैनेजर के साथ काम करते हैं. इसी वजह से वे एक-दूसरे को काफी लंबे समय से दूर से जानते थे, लेकिन कुछ ही महीने पहले दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और वे करीब आए. नोरा ने बताया कि यासीन को सोशल मीडिया या फिर नाम कमाने से कोई मतलब नहीं रहता, वे सिर्फ अपने खेल और परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं.
अशरफ हकीमी संग नाम जुड़ने पर क्या बोलीं?
केवल यासीन बोनू ही नहीं, बल्कि पेरिस सेंट जर्मेन के स्टार फुटबॉलर अशरफ हकीमी संग भी नोरा के अफेयर की खबरें आई थीं. इस पर बात करते हुए नोरा ने कहा कि वे हकीमी से हाल ही में कुछ कॉमन दोस्तों के जरिए मिली थीं, जहां सिर्फ सामान्य 'हाय-हेलो' हुई थी. दोनों के बीच कभी कोई खास कनेक्शन नहीं रहा, इसलिए ऐसी खबरें सुनकर उन्हें खुद हैरानी हुई थी.
कासाब्लांका की सड़कों पर स्पॉट हुए थे दोनों!
रिपोर्ट्स के मुताबिक कासाब्लांका के ऐन दियाब इलाके में नोरा और यासीन को एक साथ देखे जाने के बाद से ही इनके अफेयर के चर्चे शुरू हुए थे. हालांकि, मोरक्कन मीडिया की मानें तो यासीन अपनी पर्सनल लाइफ को काफी प्राइवेट रखते हैं. यासीन ने साल 2016 में इमाने खल्लाद से शादी की थी और उनका एक बेटा भी है, हालांकि पिछले कुछ समय से उनकी अनबन की खबरें आ रही हैं. खैर, नोरा ने अब साफ कर दिया है कि वे और यासीन सिर्फ 'बेस्ट फ्रेंड्स' हैं.