/अपनी टीम की हार बर्दाश्त नहीं कर पाईं नोरा फतेही, मोरक्को के क्वार्टर फाइनल से बाहर होने पर कैमरे के सामने निकले आंसू

बॉलीवुड की मशहूर डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. वीडियो में नोरा काफी इमोशनल नजर आ रही हैं. दरअसल, फीफा वर्ल्ड कप के एक बेहद शानदार क्वार्टर फाइनल मैच में जब मोरक्को की टीम हार गई, तो नोरा खुद को संभाल नहीं पाईं और फूट-फूटकर रोने लगीं. लाल रंग की जर्सी पहने नोरा अपनी टीम का हौसला बढ़ा रही थीं. लेकिन जैसे ही मैच का नतीजा फ्रांस के हक में आया नोरा इतनी दुखी हो गईं कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे. इस दौरान उनका एक दोस्त उन्हें संभालता दिखा.
आपको बता दें कि नोरा फतेही का फीफा वर्ल्ड कप से बहुत पुराना और गहरा नाता रहा है. इस साल भी उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के शानदार ओपनिंग सेरेमनी में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से स्टेज पर आग लगा दी थी. उन्होंने इस इवेंट में अपने सुपरहिट गाने ‘सीर सीर’ पर परफॉर्म किया था, जो इस वर्ल्ड कप के ऑफिशियल एल्बम का एक बड़ा हिस्सा है. इस गाने को फ्रेंच सिंगर वेजड्रिम और म्यूजिक प्रोड्यूसर संजॉय के साथ मिलकर बनाया गया है. ये गाना 8 जून को रिलीज हुआ था और अब तक इसे 58 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.
Nora Fatehi in tears after Morocco's World Cup exit.
Fair enough — she's Moroccan-Canadian. #NoraFatehi #Morocco #Canadian pic.twitter.com/TLbOd03WxB
— NIRAJ MALHOTRA (@nirajmalhotra) July 10, 2026
इस पूरे सफर के दौरान डलास के स्टेडियम में नोरा फतेही के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसने उनका दिल छू लिया. नोरा ने खुद इस बात का खुलासा किया कि कैसे भारतीय फैंस ने मोरक्को की टीम को सपोर्ट करके उन्हें पूरी तरह इमोशनल कर दिया. नोरा ने कहा कि स्टेडियम का ये एक्सपीरियंस उनके लिए बेहद खास था. वे घर पर बैठकर मैच देखने के मुकाबले लाइव मैच देखने के इस अहसास को दुनिया की किसी भी चीज से नहीं बदल सकतीं. ये एक ऐसा यादगार पल था, जिसे वो जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगी.
नोरा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए आगे कहा कि वो भविष्य में अपने बच्चों को गर्व से ये बात बता सकेंगी कि उनकी मां ने स्टेडियम में बिल्कुल पिच के पास बैठकर इतिहास बनते देखा था. उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था, जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है. वो सचमुच जिंदगी को खुलकर जी रही हैं. इसी बातचीत के दौरान नोरा ने एक ऐसी बात शेयर की, जिसने न सिर्फ उन्हें बेहद खुश किया बल्कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी ला दिए. भारतीय फैंस का ये बर्ताव उनके दिल में हमेशा रहेगा.
अपनी बात आगे बढ़ाते हुए नोरा ने कहा कि स्टेडियम में उन्हें बहुत सारे ऐसे भारतीय लोग मिले, जिन्होंने मोरक्को की जर्सी पहन रखी थी. वे सभी लोग मोरक्को की टीम के लिए जोर-जोर से चीयर कर रहे थे. इतना ही नहीं, उन फैंस ने नोरा के पास आकर उन्हें गले लगाया और उनके साथ ढेर सारी तस्वीरें भी खिंचवाईं. नोरा ने कहा कि ये उनके लिए बहुत ही गर्व का पल था. उनके पास इन फैंस का शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं. उन्होंने दिल से उन सभी भारतीयों का आभार जताया जो वहां मोरक्को को सपोर्ट कर रहे थे.
जानकारी के लिए बता दें कि नोरा फतेही का जन्म एक मोरक्कन परिवार में हुआ था. उनका पालन-पोषण कनाडा में हुआ और आज वे भारत में रहकर अपने काम की वजह से हर दिल पर राज कर रही हैं. यही वजह है कि नोरा हमेशा से ही भारत और मोरक्को दोनों देशों के लिए अपना प्यार खुलेआम जाहिर करती रही हैं. ‘सीर सीर’ गाना भी टोटल 18 गानों के प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें भारत, कनाडा और मोरक्को के म्यूजिक का बेहतरीन मिक्स देखने को मिलता है. इसी गाने पर नोरा ने संजॉय और वेजड्रिम के साथ परफॉर्म किया था.