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अपनी टीम की हार बर्दाश्त नहीं कर पाईं नोरा फतेही, मोरक्को के क्वार्टर फाइनल से बाहर होने पर कैमरे के सामने निकले आंसू

Nora Fatehi Emotional Video Viral: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मोरक्को की हार के बाद नोरा फतेही का रोते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस मुश्किल घड़ी में डलास के स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस ने नोरा के साथ कुछ ऐसा किया, जिसने एक्ट्रेस को पूरी तरह इमोशनल कर दिया.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 11, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:30 PM IST
अपनी टीम की हार बर्दाश्त नहीं कर पाईं नोरा फतेही, मोरक्को के क्वार्टर फाइनल से बाहर होने पर कैमरे के सामने निकले आंसू
Image Credit: Nora Fatehi Emotional Video ViralSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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