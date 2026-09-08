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'खिलौना विमान' कमेंट पर घिरीं नोरा फतेही! विमान कंपनी ने ठोका 3 करोड़ का केस

Nora Fatehi Defamation Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही फिर से एक बड़े विवाद में फंस गई हैं. दरअसल पिछले दिनों उन्होंने एक विमान कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद कंपनी के कारोबार पर बड़ा असर पड़ा और रोजाना के कामकाज में भी परेशानी खड़ी हो गई. अब कंपनी ने इस मामले में एक्ट्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए मानहानि का केस दर्ज कर दिया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 08, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 06:49 AM IST
'खिलौना विमान' कमेंट पर घिरीं नोरा फतेही! विमान कंपनी ने ठोका 3 करोड़ का केस

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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