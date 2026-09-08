'खिलौना विमान' कमेंट पर घिरीं नोरा फतेही! विमान कंपनी ने ठोका 3 करोड़ का केस

बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही हैं. इस बार मामला उनके एक विमान से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट का है. दरअसल, पिछले साल दिसंबर में मुंबई से जयपुर के सफर के दौरान नोरा ने जिस चार्टर्ड विमान से सफर किया था,उसे लेकर सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट किए थे. अब विमानन कंपनी ड्यून्स एविएशन ने इन्हीं टिप्पणियों को आधार बनाकर गांधीनगर की अदालत में नोरा के खिलाफ 3 करोड़ रुपये की मानहानि का सिविल सूट दायर किया है. कंपनी का आरोप है कि नोरा की टिप्पणियों से उनकी इमेज को नुकसान पहुंचा और कारोबार पर भी इसका असर पड़ा है.