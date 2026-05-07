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Hindi Newsबॉलीवुड‘सरके चुनर’ विवाद पर नोरा फतेही ने NCW से मांगी माफी, अनाथ बच्चों की पढ़ाई का भी उठाएंगी खर्च, बोलीं- अब नहीं करूंगी ऐसे आइटम सॉन्ग

‘सरके चुनर’ विवाद पर नोरा फतेही ने NCW से मांगी माफी, अनाथ बच्चों की पढ़ाई का भी उठाएंगी खर्च, बोलीं- 'अब नहीं करूंगी ऐसे आइटम सॉन्ग'

Nora Fatehi Sarke Chunar Song Controversy: मशहूर एक्ट्रेस नोरा फतेही ने कन्नड़ फिल्म 'केडी द डेविल' के विवादित गाने 'सरके चुनर' के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने लिखित में माफी मांगी है और भविष्य में ऐसे आइटम सॉन्ग न करने का वादा किया है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: May 07, 2026, 02:35 PM IST
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‘सरके चुनर’ विवाद पर नोरा फतेही ने NCW से मांगी माफी, अनाथ बच्चों की पढ़ाई का भी उठाएंगी खर्च, बोलीं- 'अब नहीं करूंगी ऐसे आइटम सॉन्ग'

Nora Fatehi Sarke Chunar Song Controversy: कन्नड़ फिल्म 'केडी द डेविल' के विवादित गाने 'सरके चुनर' को लेकर शुरू हुआ विवाद राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) तक पहुंच गया है. फिल्म के बहुचर्चित गाने 'सरके चुनर' पर जारी विवादों के बीच मशहूर एक्ट्रेस नोरा फतेही आज यानी गुरुवार (7 मई) को राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुईं. उन्होंने अपने आइटम सॉन्ग के लिए आयोग के सामने लिखित में माफी मांगी और कहा कि वह अब ऐसे आइटम सॉन्ग नहीं करेंगी.

'अब नहीं करेंगी ऐसे आइटम सॉन्ग परफॉर्म'

नोरा फतेही ने लिखित माफी मांगते हुए कहा कि आगे से वह ऐसे किसी भी सॉन्ग में परफॉर्म नहीं करेंगी, जिससे समाज में महिलाओं को लेकर किसी प्रकार का गलत संदेश जाए. राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर से बाहर निकलकर नोरा ने पत्रकारों से बात की और कहा कि उन्होंने आयोग के सामने लिखित में माफी मांग ली है. उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था. उन्होंने आयोग के सामने कुछ अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की भी बात कही है.

संजय दत्त ने भी मांगी थी माफी

बता दें कि 27 अप्रैल को हुई सुनवाई में एक्टर संजय दत्त महिला आयोग के सामने पेश हुए थे. अश्लील गाने को लेकर सफाई देते हुए उन्होंने भी महिला आयोग से माफी मांगी थी और 50 आदिवासी बेटियों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की बात कही थी. संदय दत्त ने बताया था कि शूटिंग के दौरान गाना कन्नड़ में लिखा गया था और हिंदी डबिंग की जानकारी उन्हें नहीं थी. उस सुनवाई में नोरा फतेही शामिल नहीं हो पाई थीं.

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गाने को लेकर हुआ था विवाद

दरअसल, बता दें कि फिल्म के गाने 'सरके चुनर' के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों की भारी नाराजगी देखने को मिली थी. कई लोगों ने आरोप लगाया था कि इस तरह के गाने अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं, जबकि कुछ लोगों ने कलाकारों की सामाजिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े किए थे. बढ़ते विवाद को देखते हुए आयोग ने नोरा फतेही को नोटिस भेजा और व्यक्तिगत रूप से मौजूद होकर सफाई देने के लिए कहा था.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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