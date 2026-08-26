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‘बहुत ही ट्रॉमैटिक था...’, क्या सच में ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिश्ते में थीं नोरा फतेही? अब जाकर इस राज से उठाया पर्दा

Nora Fatehi on Sukesh Chandrashekhar: बॉलीवुड की एक टॉप डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही ने हाल ही में 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नाम घसीटे जाने के बाद एक भयानक सच का खुलासा किया. उन्होंने बताया कैसे एक इवेंट में जाने की भूल ने उनका करियर, ब्रांड्स और मेंटल पीस छीन लिया, जिससे वे आज भी पूरी तरह उबर नहीं पाईं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 26, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:00 AM IST
‘बहुत ही ट्रॉमैटिक था...’, क्या सच में ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिश्ते में थीं नोरा फतेही? अब जाकर इस राज से उठाया पर्दा
Image Credit: सालों बाद नोरा फतेही ने खोला एक चौंकाने वाला राज (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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