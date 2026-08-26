/‘बहुत ही ट्रॉमैटिक था...’, क्या सच में ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिश्ते में थीं नोरा फतेही? अब जाकर इस राज से उठाया पर्दा

बॉलीवुड की मशहूर डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही ने आखिरकार उस बुरे दौर पर खुलकर बात की है, जिसने उनकी जिंदगी को हिलाकर रख दिया था. 200 करोड़ के बड़े फ्रॉड केस में नाम आने के बाद नोरा को न सिर्फ कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ भी पूरी तरह बिखर गई थी. नोरा ने शेयर किया कि वो दौर उनकी लाइफ का सबसे डरावना एक्सपीरियंस था. समाज के तानों और जांच एजेंसियों के सवालों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था, जिसका असर उनके करियर पर भी पड़ा.
हाल ही में ड्रीम विद डॉ. शीन के साथ एक पॉडकास्ट में नोरा फतेही ने बताया कि उस सदमे से वे आज तक पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई हैं. जब भी उनकी टीम कोई नया शो या इवेंट तय करती है, तो वे सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम पर जाती हैं. उनके मन में हर वक्त एक अनजाना खौफ बना रहता है कि कहीं फिर से कोई नई मुसीबत न खड़ी हो जाए. नोरा ने भारी मन से बताया कि लोगों ने उनके बारे में इतनी मनगढ़ंत बातें बनाईं कि उनके अपने करीबी और दोस्त भी उन झूठी अफवाहों पर यकीन करने लगे थे.
उस मुश्किल दौर को याद करते हुए और अपना दर्द बयां करते हुए नोरा फतेही ने बताया कि एक छोटी सी नासमझी की भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी. कई नामी कंपनियों ने उनसे अपने करार तोड़ लिए और उनके हाथ से बेहतरीन प्रोजेक्ट्स निकल गए. वे बोलीं कि लोग आज भी उनसे अजीब सवाल पूछते हैं कि क्या वे उस शख्स को पहले से जानती थीं या उसके साथ रिश्ते में थीं? इस तरह के सवालों ने उन्हें मानसिक तौर पर बहुत परेशान किया. समाज ने बिना सच जाने उनके इमेज पर सवाल खड़े होने लगे थे.
नोरा ने इस पूरे मामले में तोहफे मिलने वाली बात पर भी अपनी सफाई दी. उन्होंने बताया कि वे सिर्फ एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पर उस इवेंट पर गई थीं. वहां वे उस शख्स के पूरे परिवार और पत्नी से मिली थीं. उसी दौरान एक नॉर्मल बातचीत के तहत उन्हें कार और कुछ दूसरी चीजें गिफ्ट में दी गई थीं, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इसे इस तरह पेश किया गया मानो उनका कोई गलत इरादा था. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों को समझना चाहिए कि कर्म का फल सबको मिलता है.
जांच के दौरान अपने कड़वे एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए नोरा ने बताया कि वो दो साल उनकी जिंदगी के सबसे खौफनाक साल थे. बहुत ही ट्रॉमैटिक एक्सपीरियंस था. उस दौरान उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था. इंडस्ट्री के कई दूसरे सितारे भी उस विवाद में फंसे थे, लेकिन वे जल्द ही इस मुश्किल से बाहर निकल गए. नोरा को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि उनके खिलाफ एक झूठी कहानी बना दी गई कि उन्होंने उस आदमी को डेट किया और उससे गलत तरीके से पैसे लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था.
अपनी बात खत्म करते हुए नोरा ने कहा कि वो दौर उनके लिए बेहद अजीब और उलझनों से भरा था. चारों तरफ से हो रहे हमलों के बीच उन्होंने खुद को पूरी तरह अकेला पाया. वे समझ नहीं पा रही थीं कि अचानक सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया. नोरा का मानना है कि लोगों ने बिना हकीकत समझे उनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी की. काम खोने के डर और बदनामी के उस दर्द ने उन्हें हमेशा के लिए अंदर से बदल दिया, जिसका असर आज भी उनके दिलो-दिमाग पर मौजूद है. आजतक वे इस दर्द से उबर नहीं पाईं.