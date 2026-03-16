'सरके चुनर तेरी सरके' के खिलाफ होगी कार्रवाई? गाने की अश्लीलता पर फूटा अरमान मलिक का गुस्सा, बोले- 'काश इसे अनसुना कर पाता'

Nora Fatehi Song Sarke Chunar Teri Sarke Controversy: नोरा फतेही के नए गाने 'सरके चुनर तेरी सरके' का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद फेमस सिंगर अरमान मलिक ने भी इस पर रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा कि कमर्शियल सॉन्ग राइटिंग ने एक नया निचला स्तर छू लिया है. इस गाने की कई यूजर्स भी आलोचना कर रहे हैं. उनका साफ कहना है कि पोर्न इससे साफ है.
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Nora Fatehi Song Sarke Chunar Teri Sarke Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस और जानी-मानी डांसर नोरा फतेही इन दिनों अपने नए गाने को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. एक्ट्रेस एक बेहतरीन डांसर हैं और इसमें कोई शक नहीं है. उनके डांस मूव्स का हर कोई दीवाना है. हाल ही में रिलीज हुए नोरा के नए गाने 'सरके चुनर तेरी सरके' पर जमकर विवाद हो रहा है. इस गाने के वीडियो पर यूजर्स का मिस्स रिएक्शन सामने आ रहा है. कुछ फैंस ने नोरा के डांस की तारीफ की, तो कई यूजर्स ने 'अश्लील लिरिक्स, सजेस्टिव डांस मूव्स और डबल मीनिंग बोल को लेकर नाराजगी जाहिर की.
इसी बीच फेमस सिंगर अरमान मलिक ने भी गाने पर रिएक्ट किया है और बताया कि कमर्शियल सॉन्ग राइटिंग ने एक नया निचला स्तर छू लिया है. उन्होंने लिखा, 'ये गाना मेरी टाइमलाइन पर दिखा और मैंने इसे रीप्ले किया, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए क्या मैंने सही सुना या नहीं. दुख की बात है कि कमर्शियल सॉन्ग राइटिंग का स्तर इतना गिर गया है.' अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा 'मैं सच में शब्दों की कमी महसूस कर रहा हूं. काश मैं इसे अनसुना कर पाता.'
नोरा फतेही के 3 मिनट 54 सेकंड के गाने को लेकर बवाल, डबल मीनिंग लिरिक्स सुनकर भड़के लोग, यूजर्स बोलें- ‘हद से ज्यादा अश्लील गाना’
This showed up on my timeline and I had to replay it just to make sure I heard it right. Sad to see commercial songwriting hit a new low.. https://t.co/BMMABqblnW
ARMAAN (ArmaanMalik22) March 16, 2026
बता दें कि इस गाने में संजय दत्त को देखकर यूजर्स भी नाराज हो रहे हैं. एक फैन ने कमेंट में लिखा 'धुरंधर के बाद संजय दत्त से ये भी उम्मीद नहीं थी.' दूसरे यूजर ने लिखा 'ये क्या लिरिक्स हैं भाई? पोर्न इससे साफ होता है.' कई यूजर्स इसे बैन करने की भी मांग कर रहे हैं.
कौन सभ्य परिवार साथ बैठकर यह देख सकता है
बॉलीवुड से नैतिकता की अपेक्षा तो है ही नहीं परंतु सेंसर बोर्ड द्वारा अश्लीलता को लाइसेंस देना शर्मनाक है।
यह मानसिक रोगी अपनी मनोविकृतियों से पीढ़ीयों को बर्बाद कर रहे हैं।
हम इस गंदगी को समाज में फैलने नहीं देंगे,कार्यवाही हेतु नोटिसtwitter.com/6CWRf2cujD
प्रियंक कानूनगो Priyank Kanoongo (KanoongoPriyank) March 16, 2026
वहीं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने इस गाने पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होने कहा 'कौन सभ्य परिवार साथ बैठकर यह देख सकता है. बॉलीवुड से नैतिकता की अपेक्षा तो है ही नहीं परंतु सेंसर बोर्ड द्वारा अश्लीलता को लाइसेंस देना शर्मनाक है. यह मानसिक रोगी अपनी मनोविकृतियों से पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं. हम इस गंदगी को समाज में फैलने नहीं देंगे, कार्यवाही हेतु नोटिस जारी कर रहे हैं.'
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