नोरा फतेही के गाने ‘सरके-सरके’ विवाद पर बोले डायरेक्टर प्रेम, कहा- 'इस वक्त एलपीजी गैस की समस्या, लेकिन...'

Nora Fatehi Song Sarke Chunariya Teri Sarke Controversy: नोरा फतेही के गाने 'सरके चुनर' पर इन दिनों काफी बवाल चल रहा है, जिसके चलते गाने को यूट्यूब से भी हटा दिया गया है. इस गाने को नोरा फतेही पर फिल्माया गया था. वीडियो में गाने के लिरिसिस्ट के तौर पर रकीब आलम का नाम दिया गया था. हालांकि, बवाल के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बयान दिया कि गाने के लिरिक्स उन्होंने नहीं लिखे, बल्कि सिर्फ ट्रांसलेट किए हैं. गाना फिल्म के डायरेक्टर प्रेम ने लिखा था, जिसे उन्होंने केवल कन्नड़ से हिंदी में ट्रांसलेट किया है. इस मामले पर अब डायरेक्टर प्रेम ने सफाई दी है.

'मैं कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहता...'

हाल ही में डायरेक्टर प्रेम ने एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में बताया, 'मैं कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहता. मेरी फिल्म इमोशनल है और यह गाना इसलिए रखा गया था ताकि लोग इस पर पार्टियों में डांस कर सकें. कर्नाटक और केरल में इसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. मैं क्यों कॉन्ट्रोवर्सी चाहूंगा?” उन्होंने आगे बताया कि “इसके ओरिजिनल लिरिक्स कन्नड़ में लिखे गए थे, जिन्हें हिंदी में रकीब आलम ने ट्रांसलेट किया था.'

Add Zee News as a Preferred Source

'मेरे गांव में ‘नीचे मत गिरा’, ‘उठाओ’ जैसे शब्द नॉर्मल'

डायरेक्टर प्रेम ने यह भी माना कि वह उस शब्दावली से अनजान थे, जिससे बाद में कॉन्ट्रोवर्सी हो गई. उन्होंने बताया, 'ओरिजिनल कन्नड़ वर्जन में सब कुछ ठीक था. मुझे नहीं पता कि हिंदी ट्रांसलेशन में कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए, क्योंकि मुझे यह भाषा ज्यादा नहीं आती. मैं ऐसे गांव से हूं, जहां ‘नीचे मत गिरा’, ‘उठाओ’ जैसे शब्द आम बातचीत का हिस्सा होते हैं.' प्रेम ने आगे कहा, 'अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मुझे दुख है. हमारी बड़ी फिल्म को एक छोटे से लिरिक्स के मुद्दे का सामना करना पड़ा, लेकिन इसे जरूरत से ज्यादा तूल दे दिया गया. इस समय दुनिया में कई बड़ी समस्याएं चल रही हैं, जैसे युद्ध और एलपीजी गैस की समस्या तो एक गाने पर इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्यों?'

लिरिक्स को लेकर हुआ काफी बवाल

वहीं, गाने के लिरिक्स को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई थी और इस पर काफी ट्रोलिंग हुई थी. तब रकीब आलम ने कहा था कि उन्होंने डायरेक्टर प्रेम को पहले ही बता दिया था कि गाना सेंसर बोर्ड से पास नहीं होगा. रकीब ने यह भी कहा था कि प्रेम खुद कॉन्ट्रोवर्सी चाहते थे. बता दें कि एक्शन-ड्रामा फिल्म 'केडी द डेविल' कन्नड़ भाषा की फिल्म है, जिसका निर्देशन प्रेम ने किया है. यह फिल्म 30 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में लीड रोल में ध्रुव सरजा के साथ संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, वी रविचंद्रन और नोरा फतेही नजर आएंगे.