'सरके चुनर तेरी'विवाद पर नोरा फतेही का बड़ा खुलासा, बिना बताए बदल दिए थे गाने के लिरिक्स

डांसर नोरा फतेही की कन्नड़ फिल्म केड़ी दा डेविल एक बार फिर से सुर्खियों में है. दरअसल फिल्म का हिंदी वर्जन सॉन्ग 'सरके चुनर तेरी' विवादों में रह चुका है. गाने को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी. वहीं एक्ट्रेस ने गाने के विवाद को लेकर खुलासा किया है जिसे जानकर हर किसी को हैरानी हुई है.
एक्ट्रेस और डांसिंग क्वीन नोरा फतेही ने हाल ही में ड्रीम विद डॉक्टर शीन पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान चुनर तेरी सॉन्ग को लेकर हुए विवाद पर खुलकर बात की है. उन्होंने ऑनलाइन लोगों के गुस्से को लेकर बताया है कि उनके लिए इस तरह की कंट्रोवर्सी बिल्कुल भी नई या सरप्राइजिंग नहीं थी. नोरा फतेही ने पॉडकास्ट में दावा किया कुछ इंफ्लुएंसर्स को विवाद बढ़ाने के लिए पैसे दिए थे.
नोरा फतेही ने पॉडकास्ट में बातचीत में क्लियर कर दिया था कि जब सरके चुनर तेरी सॉन्ग को हिंदी में डब किया जा रहा था, तो उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया और ना ही उनसे किसी ने किसी भी तरह का अप्रूवल लिया. एक्ट्रेस ने बोला कि वह जो भी कर रहे हैं चाहे लिरिक्स के साथ छोड़छाड़, गाने का हिंदी डबिंग, इस बारे में मुझसे किसी ने भी परमिशन नहीं ली. मुझे इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं था. मैंने फिल्म के डायरेक्टर को ये बात बोली थी कि ये चीज सही नहीं है. इसके बाद मैं उस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया था.
नोरा ने बताया है कि मैंने इस गाने को कही भी प्रमोट नहीं किया. मैंने डायरेक्टर से बोला था कि मेरी इज्जत और मेरी इमेज दांव पर है. संजय दत्त और नोरा फतेही के गाने का विवाद बढ़ने के बाद सॉन्ग को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से हटा दिया गया था
नोरा फतेही और संयय दत्त का गाना कन्नड़ भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म केडी द डेविल का है. फिल्म को प्रेम ने डायरेक्ट किया है. इसमें संजय दत्त के अलावा ध्रुव सरजा, रेशमा नानाइया और शिल्पा शेट्टी लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी काली नाम के एक छोटे अपराधी की है, जो आगे चलकर अंडरवर्ल्ड से जुड़ जाता है.
नोरा ने पॉडकास्ट में 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर संग अपने रिश्ते को लेकर बात की है. उन्होंने बोला कि सुकेश के साथ उनका नाम जुड़ना उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था. उन्होंने बताया कि इस विवाद के दौरान वह मानसिक रूप से काफी परेशान थीं. इस घटना की वजह से उनके काम पर भी असर पड़ा था. उन्होंने कई ब्रांड गंवा दिए थे. उन्होंने बोला कि वह सुकेश से मिली थी. उन्होंने गिफ्ट भी दिए थे लेकिन उन्होंने बोला कि गिफ्ट देना नॉर्मल है.