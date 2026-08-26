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'सरके चुनर तेरी'विवाद पर नोरा फतेही का बड़ा खुलासा, बिना बताए बदल दिए थे गाने के लिरिक्स

नोरा फतेही ने विवादित गाने 'सरके चुनर तेरी' को लेकर पॉडकास्ट में खुलकर बात की है. एक्ट्रेस ने बताया है कि सॉन्ग को लेकर विवाद बढ़ाने के लिए कुछ इंफ्लुएंसर्स को पैसे दिए गए थे.

Written ByShilpa
Published: Aug 26, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:20 PM IST
'सरके चुनर तेरी'विवाद पर नोरा फतेही का बड़ा खुलासा, बिना बताए बदल दिए थे गाने के लिरिक्स

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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