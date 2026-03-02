Advertisement
trendingNow13127329
Hindi Newsबॉलीवुडमिडिल ईस्ट तनाव से बुरी तरह सहमीं नोरा फतेही, शांति की लगाई गुहार, बोलीं- ‘हर दिन सता रहा कल का डर...’

मिडिल ईस्ट तनाव से बुरी तरह सहमीं नोरा फतेही, शांति की लगाई गुहार, बोलीं- ‘हर दिन सता रहा कल का डर...’

Nora Fatehi: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच नोरा फतेही ने अपनी सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है. दुबई में रहने वाली नोरा ने बताया कि वे इस वक्त भारत में हैं और हालात देखकर बहुत ज्यादा डरी भी हुई हैं. वे लगातार लोगों से एकता बनाए रखनी की अपील कर रही हैं. उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 02, 2026, 07:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nora Fatehi Middle East Crisis
Nora Fatehi Middle East Crisis

Nora Fatehi Middle East Crisis: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही ने अपने फैंस को भरोसा दिलाया है कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं. दुबई में रहने वाली नोरा इस समय भारत में हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो रही है. सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों के बीच उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए लोगों से बातचीत की और माहौल को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर की.

वीडियो में उन्होंने साफ कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है. नोरा ने बताया कि हालात देखकर वह काफी डरी हुई हैं और परेशान भी हैं. उन्होंने कहा, ‘हर दिन लोगों के मन में ये डर रहता है कि कल क्या होगा. जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर बहुत बुरा लगता है. हम नहीं चाहते कि किसी मासूम की जान जाए’. उन्होंने माना कि आगे क्या होगा, इसका डर सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि सभी शांति चाहते हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nora Fatehi (@norafatehi)

Add Zee News as a Preferred Source

इन हालातों ने लोगों को कमजोर कर दिया- नोरा 

उन्होंने कहा, ‘लगातार हो रही घटनाओं ने लोगों को थका दिया है. हर साल कोई न कोई बड़ा संकट, एक के बाद एक संघर्ष और दुखद घटनाएं सामने आती रहती हैं’. नोरा के मुताबिक इन हालातों ने लोगों को अंदर से कमजोर कर दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जरूरी है कि हम अपने विश्वास को मजबूत रखें और एक-दूसरे का साथ न छोड़ें. नोरा ने लोगों से अपील की कि वे आध्यात्मिक तौर पर मजबूत रहें. उन्होंने कहा, ‘हमें दुआ में लगे रहना चाहिए’. 

राजपाल यादव का डायरेक्टर प्रियदर्शन पर पलटवार, ‘Poor Education’ वाले बयान ने खड़ा किया बखेड़ा, बोले- ‘वे मुझे जानते नहीं...’

नोरा की लोगों से एकता बनाए रखने की अपील

नोरा ने आगे बात करते हुए कहा, ‘दुनिया में जो बड़े लेवल पर हो रहा है, वो हमारे बस में नहीं है. ये दुर्भाग्यपूर्ण है’. उन्होंने कहा कि इंसान के हाथ में सिर्फ अपनी सोच और व्यवहार है. ऐसे समय में एकता और पॉजिटिव सोच ही हमें संभाल सकती है. उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘शायद चीजें बेहतर होने से पहले और खराब हों. ताकत के बैलेंस में बड़ा बदलाव आएगा और एक नई व्यवस्था बनेगी’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nora Fatehi (@norafatehi)

हालात बिगड़ने की आशंका, असर सभी पर

नोरा ने कहा, ‘इसका असर हम सब पर पड़ेगा, मेंटली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली तौर पर’. उनके मुताबिक लगातार अस्थिरता ने लोगों को डर और घबराहट में जीने पर मजबूर कर दिया है. काम की बात करें तो नोरा को आखिरी बार ‘थम्मा’ फिल्म में देखा गया था. जिन्में उन्होंने ‘दिलबर की आंखों का’ गाने में स्पेशल अपीयरेंस दी. इसके अलावा वे कन्नड़ फिल्म ‘केडी: द डेविल’ में भी दिखाई देंगी. फिलहाल वे मौजूदा हालात को लेकर काफी परेशान हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Nora Fatehi

Trending news

क्या खाड़ी में फसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
PM Modi
क्या खाड़ी में फसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
india pakistan news
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल