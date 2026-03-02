मिडिल ईस्ट तनाव से बुरी तरह सहमीं नोरा फतेही, शांति की लगाई गुहार, बोलीं- ‘हर दिन सता रहा कल का डर...’

Nora Fatehi Middle East Crisis: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही ने अपने फैंस को भरोसा दिलाया है कि वे पूरी तरह सुरक्षित हैं. दुबई में रहने वाली नोरा इस समय भारत में हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो रही है. सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों के बीच उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए लोगों से बातचीत की और माहौल को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर की.

वीडियो में उन्होंने साफ कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है. नोरा ने बताया कि हालात देखकर वह काफी डरी हुई हैं और परेशान भी हैं. उन्होंने कहा, ‘हर दिन लोगों के मन में ये डर रहता है कि कल क्या होगा. जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर बहुत बुरा लगता है. हम नहीं चाहते कि किसी मासूम की जान जाए’. उन्होंने माना कि आगे क्या होगा, इसका डर सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि सभी शांति चाहते हैं.

इन हालातों ने लोगों को कमजोर कर दिया- नोरा

उन्होंने कहा, ‘लगातार हो रही घटनाओं ने लोगों को थका दिया है. हर साल कोई न कोई बड़ा संकट, एक के बाद एक संघर्ष और दुखद घटनाएं सामने आती रहती हैं’. नोरा के मुताबिक इन हालातों ने लोगों को अंदर से कमजोर कर दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जरूरी है कि हम अपने विश्वास को मजबूत रखें और एक-दूसरे का साथ न छोड़ें. नोरा ने लोगों से अपील की कि वे आध्यात्मिक तौर पर मजबूत रहें. उन्होंने कहा, ‘हमें दुआ में लगे रहना चाहिए’.

नोरा की लोगों से एकता बनाए रखने की अपील

नोरा ने आगे बात करते हुए कहा, ‘दुनिया में जो बड़े लेवल पर हो रहा है, वो हमारे बस में नहीं है. ये दुर्भाग्यपूर्ण है’. उन्होंने कहा कि इंसान के हाथ में सिर्फ अपनी सोच और व्यवहार है. ऐसे समय में एकता और पॉजिटिव सोच ही हमें संभाल सकती है. उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘शायद चीजें बेहतर होने से पहले और खराब हों. ताकत के बैलेंस में बड़ा बदलाव आएगा और एक नई व्यवस्था बनेगी’.

हालात बिगड़ने की आशंका, असर सभी पर

नोरा ने कहा, ‘इसका असर हम सब पर पड़ेगा, मेंटली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली तौर पर’. उनके मुताबिक लगातार अस्थिरता ने लोगों को डर और घबराहट में जीने पर मजबूर कर दिया है. काम की बात करें तो नोरा को आखिरी बार ‘थम्मा’ फिल्म में देखा गया था. जिन्में उन्होंने ‘दिलबर की आंखों का’ गाने में स्पेशल अपीयरेंस दी. इसके अलावा वे कन्नड़ फिल्म ‘केडी: द डेविल’ में भी दिखाई देंगी. फिलहाल वे मौजूदा हालात को लेकर काफी परेशान हैं.