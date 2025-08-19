बोनी कपूर नहीं... ये फिल्ममेकर था श्रीदेवी का दीवाना, फिल्म की शूटिंग के दौरान हार बैठा दिल, सालों बाद खोला ये दबा राज

Filmmaker Crush On Sridevi: हिंदी सिनेमा की खूबसूरत और हसीन अदाकाराओं में से एक श्रीदेवीन ने कई फिल्ममेकर्स के साथ काम किया और दर्जनों हिट फिल्में दी, लेकिन उन्हीं फिल्ममेकर्स में से एक फिल्ममेकर ऐसा भी था, जो एक फिल्म से श्रीदेवी का दीवाना हो गया था, जिसको उसने खुद डायरेक्टर किया था.
Shekhar Kapur Crush On Sridevi: हम यहां 'मासूम' और 'बैंडिट क्वीन' जैसी शानदार फिल्में बनाने वाले फिल्ममेकर शेखर कपूर की बात कर रहे हैं. भले ही वे सिर्फ 7 फीचर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके करियर की सबसे खास फिल्म ‘मिस्टर इंडिया’ (1987) मानी जाती है. इस फिल्म में अनिल कपूर लीड रोल में नजर आए थे. इसे बोनी कपूर और सुरिंदर कपूर ने प्रोड्यूस किया था. शेखर कपूर का कहना है कि फिल्म की असली जादूगरी श्रीदेवी थी.
उनका कहना है कि इस फिल्म में अनिल कपूर से ज्यादा श्रीदेवी को पसंद किया गया था. हाल ही में फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में शेखर कपूर ने श्रीदेवी की मेहनत और लगन को याद करते हुए काफी इमोशनल बातें कहीं. उन्होंने बताया कि फिल्म के एक गाने की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी को तेज बुखार था. उनका तापमान 103 डिग्री तक पहुंच चुका था. इसके बावजूद उन्होंने किसी को नहीं बताया और पूरी एनर्जी के साथ डांस किया.
डांस सीक्वल के दौरान बीमार थीं एक्ट्रेस
उन्होंने बताया कि बाद में कोरियोग्राफर से पता चला कि वे कितनी बीमार थीं. श्रीदेवी की बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और फियरलेस नेचर ने ‘मिस्टर इंडिया’ को यादगार बना दिया. खासकर चार्ली चैपलिन से इंस्पायर मशहूर कॉमिक सीक्वेंस को लेकर शेखर कपूर ने उनकी खूब तारीफ की. उन्होंने माना कि इस सीन की वजह से उनका श्रीदेवी पर क्रश हो गया था. शेखर कपूर के मुताबिक, श्रीदेवी सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं थीं बल्कि बेहद भरोसेमंद इंसान भी थीं.
चार्ली चैपलिन वाले सीन में डाल दी थी जान
शेखर कपूर ने बताया कि उन्होंने मजाक में श्रीदेवी से कहा कि इस कॉमिक सीन में उन्हें मूंछ लगाकर चार्ली चैपलिन की तरह एक्ट करना चाहिए. श्रीदेवी ने तुरंत ये आइडिया अपनाया और चैपलिन की फिल्मों को देखकर उनकी अदाकारी को समझने की कोशिश की. नतीजा ये रहा कि ये सीक्वेंस हिंदी सिनेमा के इतिहास का एक आइकॉनिक कॉमेडी पल बन गया, जिसे आज भी लोग पसंद करते हैं. ‘मिस्टर इंडिया’ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि चीन जैसे देशों में भी बड़ी हिट साबित हुई थी.
शेखर कपूर को था उनपर क्रश
फिल्म को इंटरनेशनल लेवल पर भी खूब पसंद किया गया. श्रीदेवी की एक्टिंग इतनी इंप्रेसिव रही कि उन्हें 58वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में स्पेशल अवॉर्ड से नवाजा गया. ये फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाती है और दर्शकों के दिलों में आज भी ताजा बनी हुई है. आज इतने सालों बाद भी जब शेखर कपूर इस फिल्म को याद करते हैं तो कहते हैं कि भले ही फिल्म की कहानी दमदार थी और कास्ट भी मजबूत थी, लेकिन इसकी असली आत्मा श्रीदेवी ही थीं.
फिल्म ने हिला दिया था बॉक्स ऑफिस
उनकी खूबसूरती, प्रोफेशनल रवैया और अदाकारी ने ‘मिस्टर इंडिया’ को एक ऐसी टाइमलेस फिल्म बना दिया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता. शेखर कपूर मानते हैं, ''मिस्टर इंडिया' असल में श्रीदेवी ही थीं'. बता दें, इस फिल्म का 3.8 करोड़ था और उसने दुनियाभर में 10 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी. ये उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी के अलावा अमरीश पुरी, सतीश कौशिक, अन्नू कपूर, शरत सक्सेना और आशोक कुमा जैसे कई कलाकार नजर आए थे.
