Border या Gadar नहीं….Sunny Deol की इस फिल्म में 1000 लोगों ने किया काम, डायरेक्टर की सूझबूझ से शूट हुआ आइकॉनिक सीन!

80 से 90 के दशक में किसी भी फिल्म में वीएफएक्स या एक्शन सीन को इंप्रूव करने के लिए डायरेक्टर और फिल्म की टीम को काफी मेहनत करनी पड़ती थी, जो कि अब आसान हो गया है. वहीं आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जिसमें फिल्म निर्माता ने 1000 लोगों की भीड़ को 2000 दिखाने के लिए कमाल की तरकीब निकाली थी.
आज बॉलीवुड में कई तरह की टेक्नॉलॉजी और वीएफएक्स के साथ-साथ मशीनें आ गई हैं, जिससे आप किसी भी प्रकार के सीन को आसानी से शूट कर सकते हैं. वहीं जब भी डायरेक्टर को फिल्म में ज्यादा ऑडियंस को दिखाना हो तो वो आसानी से ग्राफिक्स और वीएफएक्स की मदद से शो कर सकते हैं. लेकिन 80 और 90 के दशक में ऐसा करना फिल्ममेकर के लिए संभव नहीं था और छोटे से छोटे सीन के लिए भी उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी. मगर आज आपको एक ऐसी फिल्म की बैक स्टोरी के बारे में बताएंगे जिसने पुराने समय में बिना किसी टेक्नॉलॉजी के कमाल कर दिखाया था.
'अर्जुन'
धर्मेंद्र के बेटे और 90’s के जाने-माने एक्टर सनी देओल की फिल्म 'अर्जुन' साल 1985 में पर्दे पर रिलीज हुई थी, इस फिल्म में एक सीन काफी पॉपुलर हुआ था. लेकिन फिल्म के उस सीन को शूट करने के लिए डायरेक्टर राहुल रवैल ने एक अलग तकरीब निकाली थी, जिससे वो कमाल का सीन आसानी से शूट किया जा सका था. दरअसल फिल्म के एक सीन में डायरेक्टर को लगभग 2000 लोगों की भीड़ की जरूरत थी, मगर डायरेक्टर के पास मात्र 1000 की संख्या में लोग मौजूद थे.
सूझबूझ
फिल्म में 2000 लोगों का भीड़ की जरूरत थी जो कि छाते पकड़कर घूमा सकें. लेकिन महज 1000 लोग होने से फिल्म की टीम काफी चिंता में पड़ गई थी. लेकिन डायरेक्टर राहुल ने बिना समय बिताए एक तरकीब लगाई और सीन को आसानी से शूट किया. डायरेक्टर ने कम लोग होने के कारण एक इंसान को दो छाते दिए और दोनों हाथों से उन्हें घूमाने को कहा. राहुल की इस सूझबूझ से सनी देओल की फिल्म 'अर्जुन' का पॉपुलर सीन पूरा हो पाया था.
