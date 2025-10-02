Advertisement
trendingNow12945091
Hindi Newsबॉलीवुड

Border या Gadar नहीं….Sunny Deol की इस फिल्म में 1000 लोगों ने किया काम, डायरेक्टर की सूझबूझ से शूट हुआ आइकॉनिक सीन!

80 से 90 के दशक में किसी भी फिल्म में वीएफएक्स या एक्शन सीन को इंप्रूव करने के लिए डायरेक्टर और फिल्म की टीम को काफी मेहनत करनी पड़ती थी, जो कि अब आसान हो गया है. वहीं आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जिसमें फिल्म निर्माता ने 1000 लोगों की भीड़ को 2000 दिखाने के लिए कमाल की तरकीब निकाली थी.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 02, 2025, 04:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Border या Gadar नहीं….Sunny Deol की इस फिल्म में 1000 लोगों ने किया काम, डायरेक्टर की सूझबूझ से शूट हुआ आइकॉनिक सीन!

आज बॉलीवुड में कई तरह की टेक्नॉलॉजी और वीएफएक्स के साथ-साथ मशीनें आ गई हैं, जिससे आप किसी भी प्रकार के सीन को आसानी से शूट कर सकते हैं. वहीं जब भी डायरेक्टर को फिल्म में ज्यादा ऑडियंस को दिखाना हो तो वो आसानी से ग्राफिक्स और वीएफएक्स की मदद से शो कर सकते हैं. लेकिन 80 और 90 के दशक में ऐसा करना फिल्ममेकर के लिए संभव नहीं था और छोटे से छोटे सीन के लिए भी उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी. मगर आज आपको एक ऐसी फिल्म की बैक स्टोरी के बारे में बताएंगे जिसने पुराने समय में बिना किसी टेक्नॉलॉजी के कमाल कर दिखाया था. 

 

यह भी पढे़ं : 38 साल की वो खूबसूरत हसीना, जो औरत से बन गई मर्द, कई दिग्गज सितारों को दे चुकी टक्कर, तस्वीरें देख फिदा हो जाएंगे

Add Zee News as a Preferred Source

 

'अर्जुन'
 धर्मेंद्र के बेटे और 90’s के जाने-माने एक्टर सनी देओल की फिल्म 'अर्जुन' साल 1985 में पर्दे पर रिलीज हुई थी, इस फिल्म में एक सीन काफी पॉपुलर हुआ था. लेकिन फिल्म के उस सीन को शूट करने के लिए डायरेक्टर राहुल रवैल ने एक अलग तकरीब निकाली थी, जिससे वो कमाल का सीन आसानी से शूट किया जा सका था. दरअसल फिल्म के एक सीन में डायरेक्टर को लगभग 2000 लोगों की भीड़ की जरूरत थी, मगर डायरेक्टर के पास मात्र 1000 की संख्या में लोग मौजूद थे. 

 

fallback

 

सूझबूझ
फिल्म में 2000 लोगों का भीड़ की जरूरत थी जो कि छाते पकड़कर घूमा सकें. लेकिन महज 1000 लोग होने से फिल्म की टीम काफी चिंता में पड़ गई थी. लेकिन डायरेक्टर राहुल ने बिना समय बिताए एक तरकीब लगाई और सीन को आसानी से शूट किया. डायरेक्टर ने कम लोग होने के कारण एक इंसान को दो छाते दिए और दोनों हाथों से उन्हें घूमाने को कहा. राहुल की इस सूझबूझ से सनी देओल की फिल्म 'अर्जुन' का पॉपुलर सीन पूरा हो पाया था.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

sunny deol film arjun 1985Sunny Deol films

Trending news

RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने बताया उन्हें क्यों है कल्कि अवतार का वेट
Mohan Bhagwat
RSS के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने बताया उन्हें क्यों है कल्कि अवतार का वेट
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
RSS 100 Years
तमिलनाडु में शाखा की परमिशन नहीं! सरकार के कहने पर हिरासत में लिए गए 39 स्वयं सेवक
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
Punjab
बाल पकड़कर घसीटा, बुरी तरह से की पिटाई... बहू ने सास के साथ 'क्रूरता' की हदें की पार
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
RSS 100 Years
तब कहां था RSS? संघ के 100 साल पूरे होने पर CPI नेता ने उठाए सवाल
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
Leh Violence News
चार हफ्तों में पूरी होगी लेह हिंसा की जांच, लोगों ने जताया अविश्वास!
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
Donkey route human trafficking
NIA ने यूएस 'डंकी' रूट से मानव तस्करी मामले में 2 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद झट से पाक ने सऊदी से डील क्यों की? इंदिरा के दांव को कॉपी किया
आसिम मुनीर एक 'जिहादी जनरल', PAK परमाणु बस से लैस 'बनान गणराज्य': पूर्व रॉ चीफ
Vikram Sood
आसिम मुनीर एक 'जिहादी जनरल', PAK परमाणु बस से लैस 'बनान गणराज्य': पूर्व रॉ चीफ
देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
Mohan Bhagwat
देश को फिर से अपने स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है... मोहन भागवत ने क्यों कहा?
मल्लिकार्जुन खरगे ने लगवाया पेसमेकर, पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हाल-चाल
Mallikarjun Kharge
मल्लिकार्जुन खरगे ने लगवाया पेसमेकर, पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हाल-चाल
;