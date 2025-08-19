थलाइवा की ‘कुली’ और ह्रितिक की ‘वॉर 2’ के घमासान में इन दो फिल्मों ने मारी बाजी! बॉक्स ऑफिस पर की करोड़ों की कमाई
Box office Collection: थिएटर से लेकर सोशल मीडिया तक ह्रितिक रोशन की फिल्म ‘वॉर 2’ और थलाइवा रजनीकांत की ‘कुली’ छाई हुई है. मगर इन दोनों मूवीज की टक्कर में दो अलग फिल्मों ने बाजी मार ली है और अच्छी कमाई कर रही हैं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:25 AM IST
War2 VS Coolie: इस साल 15 अगस्त पर लोगों को लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करने को मिला था जिसमें सबसे ज्यादा खुश मूवी लवर्स थे क्योंकि फ्राइडे से लेकर मनडे तक कई फिल्में हॉल में रिलीज हुई थीं. जिसमें साउथ सुपरस्टार की मच अवेटेड फिल्म 'कुली' और ह्रितिक रोशन की ‘वॉर 2’ अब तक चल रही है. ये दोनों फिल्में न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी एक दूसरे को तगड़ी टक्कर दे रही हैं. मगर इन दोनों मूवीज के बीच दो ऐसी फिल्मों ने भी कमाई के मामले में बाजी मारी है जो लगभग 20 दिन पहले रिलीज हुई थीं.

'कुली' और 'वॉर 2' से पहले थिएटर में रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' और एनिमेटेड मूवी 'अवतार: नरसिम्हा' लगी हुई थी जिन्हें ऑडियंस की ओर से अच्छा रिस्पांस मिल रहा था. मगर कई लोगों को मानना था कि दो बड़े बजट की फिल्मों के आगे ये मूवीज ढीली पड़ जाएंगी लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ और दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया है.

डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' 18 जुलाई को रिलीज हुई थी और थिएटर में 32 दिन से लगी है. इस फिल्म ने अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 324 करोड़ रुपए की कमाई की है. अरहान पंड़े की ये डेब्यू फिल्म है और जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाली है. वहीं 50 करोड़ के बजट में तैयार होने वाली इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड लगभग 550 करोड़ का कलेक्शन किया है. बात करें एनिमेटेड फिल्म 'अवतार: नरसिम्हा' की तो इस मूवी ने अब तक लगभग 210 करोड़ रुपए की अच्छी कमाई की है जिससे ये ब्लॉकबस्टर साबित होती है.

 

 

