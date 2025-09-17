Katrina, Priyanka और Alia Bhatt नहीं बल्कि इस एक्ट्रेस को ऑफर हुई बॉलीवुड फिल्म, 500 करोड़ की तगड़ी डील डन!
Advertisement
trendingNow12926185
Hindi Newsबॉलीवुड

Katrina, Priyanka और Alia Bhatt नहीं बल्कि इस एक्ट्रेस को ऑफर हुई बॉलीवुड फिल्म, 500 करोड़ की तगड़ी डील डन!

इन दिनों कई बॉलीवुड फिल्में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर साइन कर रही हैं जिससे इंडस्ट्री के एक्टर्स की डिमांड हॉलीवुड फिल्मों में बढ़ रही है. लेकिन इस हिंदी फिल्म के लिए बॉलीवुड की एक्ट्रेस को छोड़कर मेकर्स ने एक हॉलीवुड एक्ट्रेस को चुना है. आइए जानते हैं

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 17, 2025, 07:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Katrina, Priyanka और Alia Bhatt नहीं बल्कि इस एक्ट्रेस को ऑफर हुई बॉलीवुड फिल्म, 500 करोड़ की तगड़ी डील डन!

इंडियन फिल्म्स इन दिनों ग्लोबल फिल्म्स प्लेटफार्म पर खूब कमाल दिखा रही है और कई अवॉर्ड भी हासिल कर रही हैं. इन फिल्मों को इंटरनेशनल लेवल पर ऑडियंस खूब एंजॉय कर रही हैं जिससे हिंदी फिल्मों की डिमांड बाहर देशों में बढ़ती ही जा रही है. वहीं बॉलीवुड की फिल्मों में ग्लोबल इंडस्ट्री के बड़े-बड़े एक्टर्स अपनी रूची दिखा रहे हैं. लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके लिए फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर ने बॉलीवुड की टॉप की हीरोइन को छोड़कर हॉलीवुड की इस एक्ट्रेस को चुना है और करोड़ों ऑफर किए हैं.

यह भी पढ़ें: महज एक शॉट के लिए हीरो ने तोड़ी थी अपनी लग्जरी कार, 45 साल बाद भी इस आइकॉनिक सीन को लोग करते हैं याद

 

Add Zee News as a Preferred Source

हॉलीवुड एक्ट्रेस 
बॉलीवुड फिल्म के लिए जिस एक्ट्रेस को ये भारी भरकम रकम ऑफर हुई है वो कोई और नहीं बल्कि Sydney Sweeney हैं. सिडनी स्वीनी अपनी कमाल की एक्टिंग और गुड लुक्स के लिए जानी जाती हैं वहीं वो रोमांटिक सीन्स देने में भी माहिर हैं. उन्होंने फिल्म Anyone But You, christy, the white lotus,Euphoria, Grey’s Anatomy और The Handmaid’s Tale में अपनी कमाल की परफॉर्मेंस से फैंस को शॉक्ड कर दिया था. वहीं खबरों की मानें तो इस ऑफर को सुनकर एक्ट्रेस सिडनी स्वीनी भी काफी चौंक गई थीं, क्योंकि ये डील काफी तगड़ी है. आखिरकार 500 करोड़ रुपए की रकम कोई छोटी बात नहीं है.

 

फिल्म की कहानी की डिमांड
खबरों की मानें तो इस फिल्म की स्टोरी एक ऐसी एक्ट्रेस की डिमांड करती है जो विदेशी है. वहीं इस फिल्म की कहानी ज्यादातर न्यूयॉर्क, पेरिस, दुबई और लंदन जैसे कई बड़े शहरों के आसपास घूमती रहती है. इस फिल्म के लिए मेकर्स एक ऐसी एक्ट्रेस को चुनना चाहते हैं जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर काफी पॉपुलर हो और जिससे फिल्म एक लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सके.

 

सिडनी स्वीनी के लिए खास मौका
हालांकि एक्ट्रेस की ओर से अभी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है इसलिए अभी कुछ भी पूरी तरह पक्का नहीं है. लेकिन इस डील के साथ सिडनी स्वीनी खुद को एक बड़े प्लेटफार्म पर रिप्रेजेंट कर सकती हैं और अपनी फैन फॉलोइंग को बढ़ा सकती हैं. 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हा...और पढ़ें

TAGS

Sydney SweeneySydney Sweeney bollywood filmSydney Sweeney 500 crore film offerPriyanka ChopraAlia BhattKatrina Kaif

Trending news

पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
haryana
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते... 'सेब पर सियासत' के जवाब में क्या बोले फार
Farooq Abdullah
हम अल्लाह से दूर हैं और नमाज नहीं पढ़ते... 'सेब पर सियासत' के जवाब में क्या बोले फार
अब नहीं होगी बरसात, इस दिन विदा हो जाएगा मॉनसून, पड़ेगी सड़ी गर्मी! जानें मौसम अपडेट
weather update
अब नहीं होगी बरसात, इस दिन विदा हो जाएगा मॉनसून, पड़ेगी सड़ी गर्मी! जानें मौसम अपडेट
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
Hilsa fish
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
Punjab Flood
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
election commission new guidelines
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
Vijayapura
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
india pakistan news
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
Akhnoor
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
Assam BJP AI Video
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
;