Katrina, Priyanka और Alia Bhatt नहीं बल्कि इस एक्ट्रेस को ऑफर हुई बॉलीवुड फिल्म, 500 करोड़ की तगड़ी डील डन!

इंडियन फिल्म्स इन दिनों ग्लोबल फिल्म्स प्लेटफार्म पर खूब कमाल दिखा रही है और कई अवॉर्ड भी हासिल कर रही हैं. इन फिल्मों को इंटरनेशनल लेवल पर ऑडियंस खूब एंजॉय कर रही हैं जिससे हिंदी फिल्मों की डिमांड बाहर देशों में बढ़ती ही जा रही है. वहीं बॉलीवुड की फिल्मों में ग्लोबल इंडस्ट्री के बड़े-बड़े एक्टर्स अपनी रूची दिखा रहे हैं. लेकिन आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके लिए फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर ने बॉलीवुड की टॉप की हीरोइन को छोड़कर हॉलीवुड की इस एक्ट्रेस को चुना है और करोड़ों ऑफर किए हैं.

हॉलीवुड एक्ट्रेस

बॉलीवुड फिल्म के लिए जिस एक्ट्रेस को ये भारी भरकम रकम ऑफर हुई है वो कोई और नहीं बल्कि Sydney Sweeney हैं. सिडनी स्वीनी अपनी कमाल की एक्टिंग और गुड लुक्स के लिए जानी जाती हैं वहीं वो रोमांटिक सीन्स देने में भी माहिर हैं. उन्होंने फिल्म Anyone But You, christy, the white lotus,Euphoria, Grey’s Anatomy और The Handmaid’s Tale में अपनी कमाल की परफॉर्मेंस से फैंस को शॉक्ड कर दिया था. वहीं खबरों की मानें तो इस ऑफर को सुनकर एक्ट्रेस सिडनी स्वीनी भी काफी चौंक गई थीं, क्योंकि ये डील काफी तगड़ी है. आखिरकार 500 करोड़ रुपए की रकम कोई छोटी बात नहीं है.

फिल्म की कहानी की डिमांड

खबरों की मानें तो इस फिल्म की स्टोरी एक ऐसी एक्ट्रेस की डिमांड करती है जो विदेशी है. वहीं इस फिल्म की कहानी ज्यादातर न्यूयॉर्क, पेरिस, दुबई और लंदन जैसे कई बड़े शहरों के आसपास घूमती रहती है. इस फिल्म के लिए मेकर्स एक ऐसी एक्ट्रेस को चुनना चाहते हैं जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर काफी पॉपुलर हो और जिससे फिल्म एक लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सके.

सिडनी स्वीनी के लिए खास मौका

हालांकि एक्ट्रेस की ओर से अभी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है इसलिए अभी कुछ भी पूरी तरह पक्का नहीं है. लेकिन इस डील के साथ सिडनी स्वीनी खुद को एक बड़े प्लेटफार्म पर रिप्रेजेंट कर सकती हैं और अपनी फैन फॉलोइंग को बढ़ा सकती हैं.