8 घंटे के डिमांड पर ट्रोल हो रहीं दीपिका पादुकोण, ये बॉलीवुड स्टार भी करता है इतने ही घंटे काम... फिर भी लोग करते हैं तारीफ

इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आठ घंटे की शिफ्ट डिमांड को लेकर खूब चर्चा में हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दीपिका एकलौती ऐसी नहीं है जो इसकी डिमांड करते हैं. 58 साल के ये सुपरस्टार भी रोज़ सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं और कई बार शूट के बीच में सेट छोड़ देते हैं.
8 घंटे के डिमांड के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2' से बाहर हो गई हैं. ऐसे में बॉलीवुड में वर्क बैलेंस को लेकर बहस छिड़ गई. अटकलें लगाई जा रही थीं कि न्यू मॉम बनने के बाद 8 घंटे की शिफ्ट में काम करने का उनका फैसला इन प्रोजेक्ट्स से दूरी बनाने की एक बड़ी वजह है. इसी बीच, अभिषेक बच्चन का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह अक्षय कुमार के काम के घंटों के बारे में बात कर रहे हैं.
एक दिन में करते हैं सिर्फ 8 घंटा काम
इस दौरान अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए कपिल शर्मा के शो में आए थे. तभी अभिषेक बच्चन ने कहा, 'पैक अप होते ही हैं, सबसे ज्यादा जो जल्दी में रहते हैं अक्षय कुमार. आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं करते. सुबह सात बजे आएंगे सेट पर और तुरंत मीटर चालू'. वहीं, रितेश कहते हैं, 'समय अब शुरू होता है.' अभिषेक ने आगे कहा, 'आठ घंटे माने बीच शॉट में कपड़े उतरे, मेकअप निकाल के आएंगे.' यह वीडियो तब सामने आया है जब दीपिका पादुकोण ने हाल ही में बॉलीवुड में दोहरे मापदंड को उजागर किया था और बताया था कि कैसे पुरुष सुपरस्टार्स के भी काम करने के घंटे तय होते हैं, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता.
बता दें कि अक्षय कुमार बॉलीवुड के ऐसे एक्टर है जो फिल्मों की शूटिंग के लिए काफी डिसिप्लिन में रहते हैं और 8 घंटे की शिफ्ट में लगातार काम करते हैं और काम को लेकर काफी स्ट्रिक्ट हैं.
जीता हूं डिसिप्लिन लाइफ
वहीं, एक पुराने इंटरव्यू में Galatta Plus से बात करते हुए अक्षय कुमार ने कहा, 'मैं 8 घंटा काम करता हूं. मुझे ऐसा लगता है कि आप कैमरे के सामने सब कुछ कैच हो जाता है. 8 घंटे काम करने के बाद आपकी बॉडी थक जाती है. सिर्फ 24 घंटे होते हैं जिसमें आपको सोना भी होता है. मैं बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीता हूं. आपका शरीर 8 घंटे की नींद मांगता है. आपको दो घंटे खाने के लिए, 2 घंटे वर्कआउट के लिए और कुछ घंटे सोने के लिए चाहिए होते हैं.'
