'राम' के लिए रणबीर नहीं, पहले ऋतिक रोशन थे पहली पसंद; दशरथ के रोल में थे अमिताभ बच्चन; फिर क्यों नहीं बनी फिल्म?

निर्देशक नितेश तिवारी की दो पार्ट में आने वाली वाली फिल्म 'रामायण' को लेकर खूब चर्चा है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के रोल में नजर आ रहे हैं. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है. इसके बाद से फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर और भी चर्चा तेज हो गई है.
लेकिन क्या आप जानते हैं, नितेश तिवारी की इस फिल्म से कई साल पहले भी एक मशहूर निर्देशक ने रामायण को बड़े पर्दे पर उतारने की प्लानिंग की थी. उस समय भी फिल्म के लिए बॉलीवुड के बड़े सितारों को अहम भूमिकाओं में लेने की तैयारी की गई थी. हालांकि, यह प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं हो सका.
ऋतिक रोशन निभाने वाले थे राम
साल 2008 में फिल्ममेकर और एक्टर संजय खान ने इस महाकाव्य पर आधारित एक मॉडर्न फिल्म बनाने की प्लानिंग की. इस के ऐलान के साथ इस बजट भी कथित तौर पर 50 करोड़ रुपये तय हुआ था. बता दें कि संजय, पहले ही 'जय हनुमान', 'जय महाभारत', 'द स्वॉर्ड ऑफ़ टीपू सुल्तान' और 'द ग्रेट मराठा' जैसे टीवी शो के जरिए भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास को पर्दे दिखा चुके थे. ऐसे में आगे वो रामायण को बहुत बड़े पैमाने पर बनाना चाहते थे.
2008 में आई मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट का नाम 'द लीजेंड ऑफ रामा' रखा गया था. इसकी स्क्रिप्ट संजय खान और यूके के लेखक फर्रुख धोंडी मिलकर लिखने वाले थे. वहीं, फिल्म के लिए कास्टिंग भी बहुत बड़े लेवल पर करने की प्लानिंग थी. इस प्रोजेक्ट में भगवान राम के रोल के लिए संजय के तत्कालीन दामाद ऋतिक रोशन को सोच रहे थे. वहीं, वह अपने बेटे जायद खान को लक्ष्मण का रोल में रखना चाहते थे. इसके अलावा राजा दशरथ का रोल निभाने के लिए अमिताभ बच्चन से संपर्क किए जाने की भी खबर थी.
उसी साल जायद ने सुभाष के झा को दिए एक इंटरव्यू में इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी. साथ ही बताया था कि उनके पिता कई सालों से इस आइडिया पर काम कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'हां, मेरे पापा सच में रामायण बना रहे हैं. इसका नाम 'द लीजेंड ऑफ रामा' है. वह पिछले तीन सालों से इस फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं और राम का रोल निभाने के लिए एक बेहतरीन एक्टर की तलाश कर रहे हैं. और इस रोल के लिए ऋतिक से बेहतर कौन हो सकता है?'
वहीं, इस प्रोजेक्ट से को-राइटर फर्रुख धोंडी ने भी बताया था कि टीम इस महाकाव्य को किस तरह पेश करने की प्लानिंग बना रही है. कहानी को पारंपरिक पौराणिक कथा के तौर पर पेश करने के बजाय, इसे आज के दौर के सिनेमाई अंदाज में दिखाने का विचार था.
उन्होंने कहा, 'यह मॉडर्न फ़ॉर्मेट में रामायण है और इसकी स्क्रिप्ट तैयार है. इसका मतलब है कि यह 'लॉर्ड ऑफ़ द रिंग्स' जॉनर वाली रामायण होगी. इसकी पटकथा में शेक्सपियर के नाटक जैसी स्पीड और प्रेरणा है. जब आप महाभारत, रामायण या किसी अन्य धर्मग्रंथ पर काम करते हैं, तो खतरा यह होता है कि कहानी बस ऐसी बन जाती है, जैसे देवताओं ने यह किया, देवताओं ने वह किया,' क्योंकि देवता अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं. इसीलिए राइटिंग स्कूल में सिखाया जाता है कि अपनी रचनात्मकता में देवताओं को कभी शामिल न करें. मैं देवताओं के तौर-तरीकों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश कर रहा हूं. ऋतिक एकदम सही राम हैं और ज़ायेद एकदम सही लक्ष्मण.'
लेकिन, इतने बड़े विजन और इससे जुड़े बड़े नामों के बावजूद, 'द लेजेंड ऑफ़ रामा' कभी पर्दे पर नहीं आ पाई. लगभग दो दशक बाद, रामायण को आखिरकार एक बड़े थिएटर शो के तौर पर पेश किया जा रहा है. इस बार इसके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा हैं और इसकी इंटरनेशनल म्यूज़िकल टीम को हंस जिमर और एआर रहमान लीड कर रहे हैं.