‘हमजा’ नहीं 25 साल का ये एक्टर है असली 'धुरंधर', एसपी असलम की हत्या कर हिला दिया थिएटर, कुछ मिनट के रोल से हुआ फेमस

Dhurandhar 2 Actor : ‘धुरंधर द रिवेंज’ इस समय ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस बल्कि दर्शकों के दिलों में भी अपनी एक अलग छाप छोड़ चुकी है, यही वजह है कि लोग फिल्म के हर किरदार और उसके पीछे के कलाकार के बारे में जानना चाहते हैं. इसलिए आज हम आपके लिए ‘धुरंधर 2’ का एक ऐसा एक्टर लेकर आए हैं, जिसने दूसरे भाग में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्रिएट किया था.
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आदित्य धर की स्पाई एक्शन फिल्म ‘धुरंधर द रिवेंज’ में एक से बढ़कर एक कलाकार नजर आए, जिसमें रणवीर सिंह की एक्टिंग की सभी ने खूब तारीफ की. वहीं फिल्म में आर माधवन की क्लासिक एक्टिंग, राकेश बेदी के किरदार के पीछे छिपा सस्पेंस, संजय दत्त दमदार अंदाज, सारा अर्जुन की मासूमियत और अर्जुन रामपाल की शानदार परफॉर्मेंस ने लोगों का दिल जीत लिया. लेकिन इसमें और भी ऐसे कई कलाकार थे, जिन्होंने अपने अभिनय से फिल्म की कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया.
‘धुरंधर 2’ की कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट उस समय देखने को मिलता है, जब एसपी असलम चौधरी यानी संजय दत्त के किरदार की हत्या हो जाती है. फिल्म देखने वाले किसी भी दर्शक को उम्मीद नहीं थी कि उस प्वाइंट पर एसपी की मौत हो जाएगी. लेकिन ऐसा हुआ, जिसको देखकर सभी हैरान रह गए और इस कारनामे को एक्टर हिरव मेहता ने अंजाम दिया.
हिरव मेहता का किरदार
हिरव मेहत फिल्म की कहानी में बलोच गैंग के एक मेंबर के रूप में भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं, जो किसी भी कीमत पर एसपी का खात्मा करना चाहते हैं. वो रणवीर सिंह के साथ मिलकर संजय दत्त के किरदार एसपी असलम को चकमा देते हुए उन्हें बॉम्ब से उड़ा देते हैं. हिरव मेहता सिर्फ एक एक्टर नहीं हैं बल्कि वो एक फिटनेस फ्रीक भी हैं, जो पहले से ही सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस के लिए पॉपुलर हैं.
‘धुंरधर’ में भी कर चुके काम
हिरव मेहता ‘धुरंधर 2’ से पहले भी कई फिल्मों में छोटे-मोटे रोल कर चुके हैं, लेकिन इस फिल्म में उनके कुछ मिनटों के किरदार ने उन्हें लोगों के बीच फेमस कर दिया. वहीं वो ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना के साथ भी स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई दिए थे. हिरव मेहता की इंस्टाग्राम पर एक शानदार फैन फॉलोइंग है, उन्हें लगभग 65 हजार लोग फॉलो करते हैं.
मसल मेहता के नाम से हैं फेमस
हिरव मेहता का एक इंस्टाग्राम पेज मसल मेहता के नाम से भी है, जिसे 1.9 मिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. इन नंबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिरव फिटनेस इंफ्लुएंसर के तौर पर लोगों के बीच काफी फेमस हैं. वहीं हिरव ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो आदित्य धर और रणवीर सिंह की तारीफ करते हुए नजर आए, जो काफी वायरल हुआ था.
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