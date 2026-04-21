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Hindi Newsबॉलीवुडसलमान खान नहीं पर्दे पर राजश्री का ‘प्रेम’ बनकर लौटेंगे आयुष्मान खुराना, फिल्म की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें कब आएगी Yeh Prem Mol Liya

सलमान खान नहीं पर्दे पर राजश्री का ‘प्रेम’ बनकर लौटेंगे आयुष्मान खुराना, फिल्म की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें कब आएगी Yeh Prem Mol Liya

Yeh Prem Mol Liya : राजश्री प्रोडक्शन की फिल्मों में सलमान खान ने ज्यादातर किरदार ‘प्रेम’ नाम से किए हैं, जो काफी हिट भी हुआ. लेकिन अब सालों बाद ये नेम आयुष्मान खुराना को दे दिया गया है. निर्देशक सूरज बड़जात्या और आयुष्मान खुराना की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ (Yeh Prem Mol Liya) की रिलीज डेट सामने आ गई है.  

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 21, 2026, 01:38 PM IST
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सलमान खान नहीं पर्दे पर राजश्री का ‘प्रेम’ बनकर लौटेंगे आयुष्मान खुराना, फिल्म की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें कब आएगी Yeh Prem Mol Liya

निर्देशक सूरज बड़जात्या और अभिनेता आयुष्मान खुराना की अपनी इस फिल्म को लेकर सुर्खियों में छाए हुए थे, जिसका टाइटल ‘ये प्रेम मोल लिया’ अनाउंस किया गया है. वहीं अब इस फिल्म की रिलीज डेट भी मेकर्स की ओर से रिवील कर दी गई है, जिसके साथ फिल्म की कास्टिंग, म्यूजिक के बारे में भी जानकारी दी गई है. राजश्री प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली ‘ये प्रेम मोल लिया’ इस साल 27 नवंबर को रिलीज होने वाली है. वहीं इस फिल्म से जुड़ी जानकारी को फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया है. 

सूरज बड़जात्या ने 2022 में अपनी फिल्म 'ऊंचाई' के लिए बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवॉर्ड जीता था, जिसके बाद वो अब एक बेहतरीन फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म के साथ वापसी करने वाले हैं. 

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12 साल बाद पर्दे पर दिखेगा ‘राज’ का किरदार
 राजश्री प्रोडक्शन का पसंदीदा किरदार प्रेम 12 साल बाद बड़े पर्दे पर कमबैक करने वाला है. आयुष्मान खुराना पहली बार पॉपुलर किरदार को निभाएंगे. फिल्म में आयुष्मान के साथ एक्ट्रेस शरवरी नजर आएंगी, जो कि फ्रेश जोड़ी होगी. ये फिल्म सिनेमाघरों में 27 नवंबर, 2026 को रिलीज की जाएगी. वहीं इसी के साथ सूरज बड़जात्या और हिमेश रेशमिया भी करीब 12 साल बाद एक बार फिर साथ में नजर आएंगे. दोनों की आखिरी फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' थी. इस एल्बम ने कई हिट गाने दिए, जिन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े. 'ये प्रेम मोल लिया' के लिए भी हिमेश रेशमिया म्यूजिक देने वाले हैं, ऐसे में इस एल्बम के ब्लॉकबस्टर होने की उम्मीदें काफी हैं. 

सूरज की सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट 
निर्देशक सूरज बड़जात्या ने अब तक कई हिट फिल्में दी हैं, जिसमें से ज्यादातर में सलमान खान लीड रोल में नजर आए हैं. इस लिस्ट में मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ-साथ हैं, विवाह और प्रेम रतन धन पायो जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं. वहीं सूरज बड़जात्या की पिछली फिल्म ‘ऊंचाई’ बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियल हिट रही थी, जिसमें अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन और एक्टर डैनी डेन्जोंगपा नजर आए थे. 

आपको बता दें कि इस साल दीवाली के मौके पर नितेश तिवारी और रणबीर कपूर की माइथोलॉजिकल फिल्म ‘रामायण’ का पार्ट 1 भी सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसके बाद आपको ‘ये प्रेम मोल लिया’ बड़े पर्दे पर ऑडियंस को एंटरटेन करती हुई दिखाई देगी. 

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