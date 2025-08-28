 Salman Khan से छीन गई उनकी लवर बॉय इमेज, अब ये स्टार निभाएगा ‘प्रेम’ का किरदार
Advertisement
trendingNow12899646
Hindi Newsबॉलीवुड

Salman Khan से छीन गई उनकी लवर बॉय इमेज, अब ये स्टार निभाएगा ‘प्रेम’ का किरदार

बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान का रोमांटिक कैरेक्टर ‘प्रेम’ अब किसी और का होने वाला है. इस नाम में अब आप किसी और चेहरे को देखेंगे.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 28, 2025, 11:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Salman Khan से छीन गई उनकी लवर बॉय इमेज, अब ये स्टार निभाएगा ‘प्रेम’ का किरदार

सलमान खान ने हाल ही में हिंदी फिल्मों में अपने 37 साल पूरे कर लिए हैं जिस दौरान उन्होंने कई कमाल के कैरेक्टर निभाए हैं. वहीं इस लंबे सफर में सलमान खान की ज्यादातर फिल्मों में उनके किरदार का नाम ‘प्रेम’ था जो कि एक लवर बॉय की इमेज को रिप्रेजेंट करता था. वहीं इस नाम से सलमान खान की फीमेल फैन फॉलोइंग हर साल बढ़ती ही जा रही थी. भाईजान ने अब तक लगभग 15 से 16 फिल्मों में इस नाम के किरदारों को निभाया था. मगर अब ये नाम उनसे छीनने जा रहा है और किसी और को दिया जा रहा है. जी हां! अब इस नाम के किरदार में आप किसी और हीरो का चेहरा देखेंगे. 

यह ी पढ़ें: Taylor Swift ने बॉयफ्रेंड Travis kelce के संग की इंगेजमेंट, जानें पॉपुलर सिंगर की नेटवर्थ

 

Add Zee News as a Preferred Source

लावर बॉय प्रेम
सलमान खान ने राज प्रोडक्शन के साथ फिल्म ‘मैंने प्यार किया’, ‘हम आपके हैं कौन’ और ‘प्रेम रतन धन पायो’ जैसी फिल्में की हैं. इन सभी फिल्मों में इस प्रोडक्शन द्वारा उनको ‘प्रेम’ नाम दिया गया था. जिसने कई फिल्मों को हिट बनाने में मदद भी की है. मगर अब राजश्री प्रोडक्शन के मलिक और डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ‘प्रेम’ नाम किसी और एक्टर को देने वाले हैं. 

प्रेम की शादी
दरअसल डायरेक्टर सूरज बड़जात्या सलमान खान के साथ एक फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे जिसमें वो प्रेम की शादी को दिखाना चाहते थे. इस फिल्म को लेकर सलमान खान और फिल्मकार में कुछ बातचीत जमी नहीं और भाईजान ने फिल्म को करने से इनकार कर दिया. इसलिए अब सूरज ने इस नाम के लिए एक नया चेहरा ढूंढ लिया है. 

fallback

कौन है नया प्रेम?
डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने ‘प्रेम’ नाम के लिए बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को चुना है. वहीं कुछ खबरों की मानें तो आयुष्मान के लिए सूरज ने फिल्म में कुछ बड़े बदलाव भी करवाएं हैं, क्योंकि पहले ये फिल्म सलमान खान की उम्र और पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी. इसलिए फिल्म में कुछ बदलाव जरूरी थे. इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर से शुरू हो जाएगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

TAGS

Salman KhanSalman Khan Character premAyushman Khurana

Trending news

Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
breaking news live updates
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
DNA
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
DNA
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
Ustad Vilayat Khan
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
;