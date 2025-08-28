Salman Khan से छीन गई उनकी लवर बॉय इमेज, अब ये स्टार निभाएगा ‘प्रेम’ का किरदार

सलमान खान ने हाल ही में हिंदी फिल्मों में अपने 37 साल पूरे कर लिए हैं जिस दौरान उन्होंने कई कमाल के कैरेक्टर निभाए हैं. वहीं इस लंबे सफर में सलमान खान की ज्यादातर फिल्मों में उनके किरदार का नाम ‘प्रेम’ था जो कि एक लवर बॉय की इमेज को रिप्रेजेंट करता था. वहीं इस नाम से सलमान खान की फीमेल फैन फॉलोइंग हर साल बढ़ती ही जा रही थी. भाईजान ने अब तक लगभग 15 से 16 फिल्मों में इस नाम के किरदारों को निभाया था. मगर अब ये नाम उनसे छीनने जा रहा है और किसी और को दिया जा रहा है. जी हां! अब इस नाम के किरदार में आप किसी और हीरो का चेहरा देखेंगे.

लावर बॉय प्रेम

सलमान खान ने राज प्रोडक्शन के साथ फिल्म ‘मैंने प्यार किया’, ‘हम आपके हैं कौन’ और ‘प्रेम रतन धन पायो’ जैसी फिल्में की हैं. इन सभी फिल्मों में इस प्रोडक्शन द्वारा उनको ‘प्रेम’ नाम दिया गया था. जिसने कई फिल्मों को हिट बनाने में मदद भी की है. मगर अब राजश्री प्रोडक्शन के मलिक और डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ‘प्रेम’ नाम किसी और एक्टर को देने वाले हैं.

प्रेम की शादी

दरअसल डायरेक्टर सूरज बड़जात्या सलमान खान के साथ एक फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे जिसमें वो प्रेम की शादी को दिखाना चाहते थे. इस फिल्म को लेकर सलमान खान और फिल्मकार में कुछ बातचीत जमी नहीं और भाईजान ने फिल्म को करने से इनकार कर दिया. इसलिए अब सूरज ने इस नाम के लिए एक नया चेहरा ढूंढ लिया है.

कौन है नया प्रेम?

डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने ‘प्रेम’ नाम के लिए बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना को चुना है. वहीं कुछ खबरों की मानें तो आयुष्मान के लिए सूरज ने फिल्म में कुछ बड़े बदलाव भी करवाएं हैं, क्योंकि पहले ये फिल्म सलमान खान की उम्र और पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी. इसलिए फिल्म में कुछ बदलाव जरूरी थे. इस फिल्म की शूटिंग अक्टूबर से शुरू हो जाएगी.