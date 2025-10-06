Samay Raina और Bhuvan Bam को पीछे छोड़ इस कॉमेडियन ने मारी बाजी, बनें कंटेंट क्रिएटर की दुनिया के बादशाह! करोड़ों में नेट वर्थ

यूट्यूबर समय रैना, कैरी मिनाटी और ट्रिगर इंसान को अमीरी की रेस में पीछे छोड़कर इस कंटेंट क्रिएटर ने नंबर वन की जगह अपने नाम की है, जो कि करोड़ों की नेटवर्थ के मालिक हैं. आइए जानते हैं.
Trending Photos
हर साल यूट्यूब की दुनिया में कंटेंट क्रिएटर की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिसमें भारत भी किसी से पीछे नहीं है. देश के कई बेहतरीन यूट्यूबर ने दुनियाभर में अपनी खास बनाई है, जिसमें समय रैना, रणबीर अल्लाहबदिया, ट्रिगर इंसान, एल्विश यादव और कैरी मिनाटी जैसे नाम शामिल हैं. मगर सारे कंटेंट क्रिएटर्स को पीछे छोड़ते हुए ये एक कॉमेडियन यूट्यूब का सबसे अमीर इंसान बन गया है. ये यूट्यूबर कोई और नहीं बल्कि कॉमेडियन तन्मय भट्ट हैं, जो इस समय 665 करोड़ रुपए की नेटवर्थ से नंबर वन के पायदान पर राज कर रहे हैं.
तन्मय भट्ट कोलेब भी करते हैं
तन्मय भट्ट यूट्यूब पर अपनी बेहतरीन कॉमेडी टाइमिंग, पॉडकास्ट और कोलेब के लिए काफी फेमस हैं. वहीं सोशल मीडिया पर भी काफी लोग उनका कंटेंट देखना पसंद करते हैं. फेमस और सबसे अमीर कंटेंट क्रिएटर बनने की इस रेस में तन्मय भट्ट के पीछे टेक्निकल गुरूजी हैं, जिनकी नेटवर्थ इस समय 365 करोड़ रुपए है.
ये यूट्यूबर भी शामिल हैं
सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड में चल रहे कॉमेडी और रोस्टिंग के बादशाह कहे जाने वाले कॉमेडियन समय रैना इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर टिके हुए हैं, तो वहीं टेक्नो इनफॉर्मर की रिपोर्ट के मुताबिक कैरी मिनाटी चौथे नंबर पर हैं. ‘बीबी की वाइंस’ यूट्यूबर भुवन बाम की कुल नेटवर्थ 122 करोड़ हैं और ट्रिगर्ड इंसान लगभग 65 करोड़ की नेटवर्थ है.
कंपनी के मालिक हैं तन्मय
तन्मय भट्ट एक यूट्यूबर होने के साथ-साथ एक एक्टर,कॉमेडियन, प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं. उन्होंने अब तक कई सारे स्टैंड अप कॉमेडी शोज भी किए हैं, वहीं वो एक कंपनी के मालिक भी हैं. तन्मय अक्सर बड़े-बड़े सितारों के साथ नजर आते रहते हैं, जिनके साथ वो पॉडकास्ट करते हैं. बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर के साथ भी उनकी खास दोस्ती बताई जाती है, जिसको लेकर कई कॉमेडियन उन्हें रोस्ट भी करते हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.