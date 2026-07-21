न शाहरुख खान, न थलापति विजय! इस साउथ सुपरस्टार ने छीना नंबर 1 का ताज, 'Stars India Loves' रैंकिंग में मारी बाजी

इंडियन सिनेमा में जब भी स्टारडम की बात हो तो अक्सर बॉलीवुड में शाहरुख खान और साउथ के कई बड़े सितारों के नाम सबसे पहले याद आते हैं. हर साल ऑडियंस की पसंद भी बदलती रहती है और इसी वजह से ये जानने की एक्साइटमेंट बनी रहती है कि आखिर इस समय देश का सबसे पसंदीदा स्टार कौन है. वहीं अब जून 2026 की Ormax Media 'Stars India Loves' रैंकिंग सामने आ गई है. इस बार भी लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन नंबर-1 की कुर्सी पर जिस स्टार ने कब्जा किया है, उसने शाहरुख खान और थलापति विजय जैसे दिग्गज सितारों को भी पीछे छोड़ दिया है.