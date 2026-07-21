न शाहरुख खान, न थलापति विजय! इस साउथ सुपरस्टार ने छीना नंबर 1 का ताज, 'Stars India Loves' रैंकिंग में मारी बाजी

इंडियन सिनेमा में जब भी स्टारडम की बात हो तो अक्सर बॉलीवुड में शाहरुख खान और साउथ के कई बड़े सितारों के नाम सबसे पहले याद आते हैं. हर साल ऑडियंस की पसंद भी बदलती रहती है और इसी वजह से ये जानने की एक्साइटमेंट बनी रहती है कि आखिर इस समय देश का सबसे पसंदीदा स्टार कौन है. वहीं अब जून 2026 की Ormax Media 'Stars India Loves' रैंकिंग सामने आ गई है. इस बार भी लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन नंबर-1 की कुर्सी पर जिस स्टार ने कब्जा किया है, उसने शाहरुख खान और थलापति विजय जैसे दिग्गज सितारों को भी पीछे छोड़ दिया है.
इस बार जो नंबर वन की कुर्सी पर बैठा है वो कोई और नहीं, बल्कि 'बाहुबली' स्टार प्रभास हैं, उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ साउथ तक ही नहीं है, बल्कि देश के कोने-कोने में लोग उन्हें पसंद करते हैं. Ormax Media की 'Stars India Loves' जून 2026 रैंकिंग में उन्होंने नंबर-1 पोजीशन हासिल की है.
Ormax Media की 'Stars India Loves' जून 2026 की रैंकिंग ऑडियंस की पसंद और पॉपुलैरिटी के आधार पर तैयार की जाती है, इसलिए इंडस्ट्री में इसे काफी अहम माना जाता है. प्रभास का लगातार टॉप पर बने रहना इस बात का सबूत है कि उनकी फिल्मों का इंतजार सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के फैंस करते हैं. प्रभास ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में की हैं, लेकिन 'बाहुबली' ने उन्हें एक ग्लोबल पहचान दिलाई.
Ormax Stars India Loves: Most popular male film stars in India (Jun 2026) #OrmaxSIL pic.twitter.com/nG7CEwUU8n
— Ormax Media (@OrmaxMedia) July 21, 2026
इस फिल्म ने इंडियन सिनेमा का लेवल दुनिया के सामने नए अंदाज में पेश किया था. इसके बाद उन्होंने 'सालार' और 'कल्कि 2898 AD' जैसी बड़ी फिल्मों से ये साबित किया कि वो सिर्फ एक्शन स्टार नहीं, बल्कि बड़े विजन वाली फिल्मों का भरोसेमंद चेहरा बन सकते हैं. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, दमदार पर्सनैलिटी और अलग-अलग तरह के किरदार निभाने की कला, उन्हें बाकी सितारों से अलग बना देती है.
इस बार Ormax रैंकिंग में प्रभास नंबर-1 पर रहे, लेकिन शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी में भी कोई खास कमी नहीं आई है. पिछले कुछ सालों में 'पठान', 'जवान' और 'डंकी' जैसी फिल्मों से उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर दमदार वापसी की और साबित किया कि उन्हें यूं ही 'किंग खान' नहीं कहा जाता है. उनकी फिल्मों का क्रेज इंडिया के साथ-साथ बाहरी देशो में भी देखने को मिलता है और उनकी आने वाली फिल्म 'किंग' को लेकर भी फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट बना हुआ है.
तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय भी इस रेस में किसी से कम नहीं हैं. 'लियो' और 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम (GOAT)' जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया और उनकी फैन फॉलोइंग को और मजबूत बनाय है. हालांकि, वो अब पॉलिटिक्स की ओर कदम बढ़ा चुके हैं और फिल्मों से दूरी बनाने की बात कह चुके हैं, लेकिन उनकी स्टार पावर आज भी बरकरार है. वहीं इस समय सिनेमाघरों में उनकी आखिरी और मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जना नायकन' लगी हुई है, जिसका इंतजार लोग काफी लंब समय से कर रहे थे.
प्रभास के लिए साल 2026 बेहद खास माना जा रहा है. 'कल्कि 2898 AD' को हाल ही में मिले सम्मान ने उनकी उपलब्धियों में एक और बड़ा चैप्टर जोड़ दिया है. वहीं 'Fauzi', 'Spirit', 'Salaar 2' और 'Kalki 2898 AD Part 2' जैसी मेगा बजट फिल्में पहले से ही चर्चा में हैं. हर नई अनाउंसमेंट के साथ सोशल मीडिया पर प्रभास का नाम ट्रेंड करने लगता है, जो उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को साफ दिखाता है.