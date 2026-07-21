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न शाहरुख खान, न थलापति विजय! इस साउथ सुपरस्टार ने छीना नंबर 1 का ताज, 'Stars India Loves' रैंकिंग में मारी बाजी

Ormax Media Ranking 2026: Ormax की नई रैंकिंग ने सभी को चौंका दिया है. इस बार शाहरुख खान और थलापति विजय जैसे बड़े सितारे नंबर-1 की जगह हासिल नहीं कर पाए. साउथ के इस सुपरस्टार ने अपनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग के दम पर पहला स्थान हासिल किया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 21, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:54 PM IST
न शाहरुख खान, न थलापति विजय! इस साउथ सुपरस्टार ने छीना नंबर 1 का ताज, 'Stars India Loves' रैंकिंग में मारी बाजी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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