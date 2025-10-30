शाहरुख-सलमान नहीं, 60 साल के इस हैंडसम हंक को मिलने जा रहा खास सम्मान, एआर रहमान के लाइव कॉन्सर्ट में मिलेगा पहला आरके लक्ष्मण पुरस्कार

Aamir Khan RK Laxman Award 2025: मशहूर कार्टूनिस्ट स्वर्गीय आर. के. लक्ष्मण के निधन के बाद अब उनके परिवार ने उनकी याद में विशेष सम्मान देने का फैसला किया है. इस अवॉर्ड का नाम आर. के. लक्ष्मण पुरस्कार रखा गया है. ये पुरस्कार सबसे पहले बॉलीवुड के फेमस एक्टर को मिलने वाला है. वो पहले शख्स हैं, जिन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा.
Trending Photos
Aamir Khan: फेमस कार्टूनिस्ट स्वर्गीय आर. के. लक्ष्मण के परिवार ने उनकी याद में एक विशेष सम्मान शुरू करने का फैसला किया है. उनके परिवार की तरफ से सबसे पहला 'आर. के. लक्ष्मण अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस' दिया जाएगा. इस अवसर को और खास बनाने के लिए परिवार ने म्यूजिक माएस्ट्रो ए. आर. रहमान का एक लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट आयोजित किया जाएगा. ये कॉन्सर्ट 23 नवंबर 2025 को एमसीए क्रिकेट स्टेडियम, पुणे में शाम को 5 बजे शुरू होगा.
आमिर खान को मिलेगा पहला आर. के. लक्ष्मण पुरस्कार
उषा लक्ष्मण, जो स्वर्गीय आर. के. लक्ष्मण की बहू हैं, उन्होंने हाल ही में बताया कि 'आर. के. लक्ष्मण परिवार ने 23 नवंबर 2025 रविवार को पुणे के एमसीए क्रिकेट स्टेडियम में ए. आर. रहमान का लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया है. यह कॉन्सर्ट शाम को 5 बजे शुरू होगा और इसी इवेंट में हम आर. के. लक्ष्मण को श्रद्धांजलि देते हुए पहला आर. के. लक्ष्मण अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस प्रदान करेंगे.' इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान होंगे. उषा लक्ष्मण ने कहा कि इस अवॉर्ड के पहले रिसिपिएंट आमिर खान होंगे और यह हमारे परिवार की ओर से लक्ष्मण जी को दी जाने वाली सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी.
93 साल की उम्र में हुआ निधन
बता दें कि आर. के. लक्ष्मण भारत के सबसे मशहूर कार्टूनिस्ट और चित्रकारों में से एक थे. वह अपने मशहूर किरदार 'कॉमन मैन' और फेमस दैनिक कार्टून स्ट्रिप 'यू सेड इट' के लिए जाने जाते थे. उन्होंने अपने बड़े भाई आर. के. नारायण की कहानियों पर बेस्ड लोकप्रिय टीवी शो 'मालगुडी डेज' के लिए भी स्केच बनाए थे, जिसका निर्देशन शंकर नाग ने किया था. आर. के. लक्ष्मण का निधन साल 2015 में पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में 93 साल की उम्र में हुआ था.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.