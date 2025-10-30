Advertisement
साउथ या बॉलीवुड से नहीं, कोरिया से आया ‘स्पिरिट’ का विलेन, प्रभास को देगा जबरदस्त टक्कर

Sandeep Reddy Vanga Spirit Villain: संदीप रेड्डी वांगा की अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट' के विलेन पर से पर्दा उठ गया है. इस फिल्म में एक फेमस कोरियन सुपरस्टार प्रभास की फिल्म के विलेन बनने वाले हैं.

 

Oct 30, 2025
कोरिया से आया ‘स्पिरिट’ का विलेन
कोरिया से आया ‘स्पिरिट’ का विलेन

Sandeep Reddy Vanga Spirit Villain: बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट' बीते काफी लंबे वक्त से सुर्खियों में बनी हुई है. एक बार फिर से फिल्म चर्चा में आ गई है. हालांकि इस बार फिल्म अपने किसी विवाद के वजह से नहीं बल्कि एक बड़े अपडेट की वजह से खबरों में आ गई है. दरअसल, हाल ही में इस फिल्म के विलेन पर से पर्दा उठ गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोई साउथ या बॉलीवुड का एक्टर नहीं बल्कि फेमस कोरियन सुपरस्टार फिल्म में प्रभास को टक्कर देगा. 

कौन हैं 'स्पिरिट' का विलेन?
संदीप वांगा की अपकमिंग फिल्म स्पिरिट में प्रभास के खिलाफ कोरियन सुपरस्टार डॉन ली खड़े हो रहे हैं. फिल्म 'ट्रेन टू बुसान' और 'मार्वल की इटर्नल्स' जैसी इंटरनेशनल फिल्मों में अपने काम के लिए डॉन ली पहचाने जाते हैं. अब वो संदीप वांगा की फिल्म का हिस्सा बनेंगे. इस बात की जानकारी एक कोरियाई मीडिया ने दी है. उन्होंने बताया कि डॉन ली उर्फ प्रभास की स्पिरिट में विलेन बनेंगे. 

सामने आया पोस्ट 
कोरियाई ड्रामा और एंटरटेनमेंट ग्रुप मुको ने मंगलवार को एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक्टर डॉन ली की इंडियन फिल्म में एंट्री हो चुकी है. मुको का ये पोस्ट कोरियन भाषा में है. इस पोस्ट में लिखा 'संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बन रही फिल्म 'स्पिरिट' है. इसमें बाहुबली फेम प्रभास मैन लीड में होंगे. यह फिल्म एक डार्क-टोन्ड डिटेक्टिव क्राइम ड्रामा है. हमें बस इतना ही पता है कि इस फिल्म में Ma Dong-Seok का किरदार प्रभास के खिलाफ है.'

डॉन ली का इंडिया टूर
वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉन ली द्वारा हाल ही में इंडिया टूर से जुड़ी पोस्ट किए जाने को भी इसी फिल्म का हिस्सा माना जा रहा है. दरअसल, हाल ही में Ma Dong-Seok ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें बताया था कि वह भारत के लिए उड़ान भर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वह इसी फिल्म के लिए था. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री.

Spirit Don Lee Ma Dong Seok

