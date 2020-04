अब Hansal Mehta ने 'Masakali 2.0' को बताया खराब, लोगों से कर रहे हैं ऐसी अपील

नई दिल्ली: फिल्मकार हंसल मेहता (Hansal Mehta) ने ऑस्कर विजेता ए.आर.रहमान के मशहूर गाने 'मसकली' के रीमेक वर्जन को खराब और कानफोड़ू कहा है. नया वर्जन 'मसकली 2.0' सिद्धार्थ मल्होत्रा और तारा सुतारिया पर फिल्माया गया है और इसे तुलसी कुमार और सचेत टंडन ने गाया है.

This 'recreation' of old songs can stop if the public rejects them. The numbers on YouTube for godawful versions of old songs are huge and hence music companies keep producing them. Stop viewing the videos. Stop listening to the songs. Stop playing them at events. They will stop.

मेहता ने ट्वीट किया, "पुराने गानों का रीक्रिएशन रुक सकता है, अगर लगो उन्हें नकार दें. यूट्यूब पर पुराने गानों के खराब वर्जन की भरमार है और इसलिए संगीत कंपनियां इन्हें बना रही हैं. वीडियोज देखना बंद कर दें. इन गानों को सुनना बंद कर दें. इन्हें कार्यक्रम में बजाना बंद कर दें. वे रुक जाएंगे." उन्होंने कहा कि लोग अगर इन्हें सुनना बंद कर देंगे तो निर्माता बनाना बंद कर देंगे.

We are complicit in this bastardisation of old songs. It is seen as a small price to pay for getting your film produced. Truth : it is a travesty. It is an insult to the original creator by an ecosystem that thrives on shit. Stop consuming shit. People will stop producing shit.

— Hansal Mehta (@mehtahansal) April 9, 2020