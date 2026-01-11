Advertisement
trendingNow13070909
Hindi Newsबॉलीवुडस्टेबिन की हुईं नूपुर सेनन, क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से हुई शादी; बहन कृति सेनन के बॉयफ्रेंड कबीर सिंह बाहिया रहे मौजूद

स्टेबिन की हुईं नूपुर सेनन, क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से हुई शादी; बहन कृति सेनन के बॉयफ्रेंड कबीर सिंह बाहिया रहे मौजूद

Nupur Sanon Stebin Ben Wedding: कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन की शादी हो गई है। आज रविवार 11 जनवरी को उन्होंने सिंगर स्टेबिन बेन के साथ क्रिश्चियन रीति-रिवाज से शादी की है। कपल ने फैंस के साथ तस्वीरें साझा की हैं।

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 05:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्टेबिन की हुईं नूपुर सेनन, क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से हुई शादी; बहन कृति सेनन के बॉयफ्रेंड कबीर सिंह बाहिया रहे मौजूद

Nupur Sanon Wedding Pics: अभिनेत्री कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन ने स्टेबिन बेन के साथ उदयपुर में शादी रचाई है. एक शाही आयोजन मे कपल ने क्रिश्चियन रीति-रिवाज के साथ एक-दूजे का हाथ थामा है. नूपुर ने स्टेबिन बेन से क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से शादी की है, जिसमें उनकी बहन कृति सेनन के बॉयफ्रेंड कबीर सिंह बाहिया भी शामिल हुए हैं. नूपुर, स्टेबिन के वेडिंग प्लानर के सोशल मीडिया पर उनकी क्रिश्चियन वेडिंग की इनसाइड तस्वीरें शेयर की गई हैं. वेडिंग में नूपुर ने व्हाइट गाउन पहनी थी, जबकि कृति सेनन ब्लू लॉन्ग ड्रेस में बेहद खूबसूरत दिखीं. स्टेबिन और नूपुर ने एक साझा इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए शादी की खूबसूरत तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं. स्टेबिन ने नूपुर के लिए एक खूबसूरत नोट लिखा है.

नूपुर और स्टेबिन ने शेयर की शादी की फोटोज 

नूपुर और स्टेबिन ने इंस्टाग्राम अकाउंट से आज रविवार को एक पोस्ट शेयर किया है. दोनों दूल्हा-दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं. तस्वीरों के साथ स्टेबिन ने कैप्शन लिखा है, 'मैंने प्यार किया, करता हूं, और करता रहूंगा, हमेशा और हमेशा के लिए'.

Add Zee News as a Preferred Source

स्टेबिन बेन औ नूपुर सेनन की शादी की तस्वीरों पर सेलेब्स और फैंस के कमेंट्स की झड़ी लग गई है. सभी नव-विवाहित जोड़ी को बधाई दे रहे हैं. मौनी रॉय से लेकर अर्जुन बिजलानी और रुबिना दिलैक तमाम सेलेब्स ने रिएक्शन दिए हैं. मौनी रॉय और दिशा पाटनी भी नूपुर और स्टेबिन की शादी में शिरकत करने उदयपुर पहुंचीं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

व्हाइट गाउन में खूबसूरत लगीं नूपुर सेनन

सामने आईं शादी की तस्वीरों में कृति सेनन की बहन नूपुर व्हाइट कलर के वेडिंग गाउन में नजर आईं. वहीं, स्टेबिन ने भी मैचिंग कलर के आउटफिट पहने. शादी की रस्मों के बाद केक कटिंग प्रोग्राम रखा गया. कपल ने साथ में केक काटा. इस मौके पर कृति सेनन काफी इमोशनल दिखीं. कृति के साथ परिवार के लोग और दोस्त भी स्टेबिन औ नूपुर के लिए तालियां बजाते नजर आए. 

वायरल वीडियो में कृति सेनन अपनी बहन के लिए ब्राइड मेड बनी हैं. क्रिश्चियन शादी के रीति-रिवाजों में ब्राइड मेड वह लड़की होती है, जो दुल्हन को हर काम में सपोर्ट करती है. कृति ने भी बहन का फर्ज निभाया, नूपुर के लिए ब्राइड मेड बनीं. कृति सेनन का लुक भी नूपुर की शादी में काफी एलीगेंट नजर आया. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

kriti sanon & nupur sanon

Trending news

‘हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार’, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर की नई गीदड़भभकी
India Pakistan News in Hindi
‘हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार’, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर की नई गीदड़भभकी
'जिस कानून से मुस्लिम-दलित जेल में सड़ रहे हैं, वह कांग्रेस लाई थी', बोले ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'जिस कानून से मुस्लिम-दलित जेल में सड़ रहे हैं, वह कांग्रेस लाई थी', बोले ओवैसी
बर्खास्त IAS पूजा खेडकर के घर बवाल, नौकरानी ने नशीला पदार्थ मिलाकर किया बेहोश
ias officer pooja khedkar
बर्खास्त IAS पूजा खेडकर के घर बवाल, नौकरानी ने नशीला पदार्थ मिलाकर किया बेहोश
भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी होगा, वाइब्रेंट समिट में पीएम मोदी का दावा
Vibrant Summit
भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी होगा, वाइब्रेंट समिट में पीएम मोदी का दावा
100 करोड़ की ठगी, चीन-पाकिस्तान समेत कई देशों से जुड़े तार; सिंडिकेट का भंडाफोड़
fraud
100 करोड़ की ठगी, चीन-पाकिस्तान समेत कई देशों से जुड़े तार; सिंडिकेट का भंडाफोड़
'600 हिंदू-ईसाई परिवारों की 400 एकड़ जमीन वक्फ ने हड़प ली', केरल में बरसे अमित शाह
kerala news in hindi
'600 हिंदू-ईसाई परिवारों की 400 एकड़ जमीन वक्फ ने हड़प ली', केरल में बरसे अमित शाह
'या तो माता-पिता का ख्याल रखो या फिर घर छोड़ दो..',HC को क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी
Telangana High Court
'या तो माता-पिता का ख्याल रखो या फिर घर छोड़ दो..',HC को क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी
'10 मिनट में मुंबई बंद कर सकते हैं ठाकरे...',उद्धव गुट के नेता ने बढ़ाया सियासी पारा
Maharashtra news
'10 मिनट में मुंबई बंद कर सकते हैं ठाकरे...',उद्धव गुट के नेता ने बढ़ाया सियासी पारा
सहमति वाला रिश्ता अपराध क्यों? SC ने केंद्र को दी सलाह, कहा-रोमियो-जूलियट क्लॉज लाएं
pocso act
सहमति वाला रिश्ता अपराध क्यों? SC ने केंद्र को दी सलाह, कहा-रोमियो-जूलियट क्लॉज लाएं
'हिजाब वाली PM' की बहस के बीच ओवैसी ने फिर मचाई खलबली, CM हिमंता को कहा 'ट्यूबलाइट'
Asaduddin Owaisi
'हिजाब वाली PM' की बहस के बीच ओवैसी ने फिर मचाई खलबली, CM हिमंता को कहा 'ट्यूबलाइट'