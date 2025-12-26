60 साल पुराना सुपरहिट सॉन्ग, 5 बार हुआ कॉपी, आज भी टूटे आशिकों का है सहारा

बॉलीवुड फिल्मों को पॉपुलर और हिट बनाने में सॉन्ग का काफी योगदान रहता है. फिल्म की कहानी शानदार और म्यूजिक अच्छा हो तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो ही जाती है. बॉलीवुड की कई फिल्मों में पाकिस्तान के गाने सुनाई दे जाते हैं. साल 1965 में भी एक ऐसी फिल्म आई थी जिसका म्यूजिक आज भी दिल छू लेता है. फिल्म का म्यूजिक पाकिस्तान की फिल्म से कॉपी किया गया था.

फिल्म गाइड

साल 1965 में फिल्म गाइड आई थी. फिल्म गाइड की रिलीज के बाद फिल्म ने चार फिल्मफेयर अवॉर्ड अपने नाम किए थे. सुनील दत्त को बेस्ट एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था. फिल्म के गाने की धुन पाकिस्तान की फिल्म में सुनाई दी थी. इसी फिल्म के टाइटल पर फिल्म खानदान बनाई थी.

फिल्म खानदान

खानदान नाम से बॉलीवुड में 3 फिल्में आ चुकी है. पहली बार 1942, 1965 और 1979 में फिल्म रिलीज हुई थी. खानदान फिल्म का म्यूजिक सदाबहार था. फिल्म के ये गाने आज भी पॉपुलर रहे हैं. नील गगन पर उड़ते बादल आ आ, तुम्ही मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा, तेरी राहत तके बिज्रबाला आदि. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी. फिल्म के गाना पाकिस्तान में सुनाई दिया

पाकिस्तान में सुनाई दिया गाना

फिल्म खानदान का पॉपुलर सॉन्ग तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा के मुखड़े के धुन से इंस्पायर्ड होकर पाकिस्तान के सिंगर अताउल्लाह खान ने 1978 एक एक गाना रिलीज किया था. इस गाने के बोल थे इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा. इसके अलावा साल 1984 में सिंगर नूर जहां ने इसी गाने को पाकिस्तान फिल्म में भी गाया था.