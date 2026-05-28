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Obsess Film Review: एक पल का गुस्सा… और जिंदगी बन गई खौफनाक सजा

 कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हे देखकर आपका सिर ही चकरा जाता है. जिन्हें ऐसी ही एक कहानी टीवी एक्ट्रेस ईशा सिंह की है. अगर आप इसे देखने का प्लान बना रहे हैं तो इसका रिव्यू जरूर पढ़ लें.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 28, 2026, 10:29 PM IST
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Obsess Film Review: एक पल का गुस्सा… और जिंदगी बन गई खौफनाक सजा

फिल्म समीक्षा: ऑब्सेस
कलाकार:पीटर विल्सन, ईशा सिंह
निर्देशक:पीटर विल्सन
अवधि:2 घंटे 18 मिनट
रेटिंग: 3

Obsess Film Review: अगर आप साइकोलॉजिकल फिल्म देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस मूवी को आप एक बार जरूर देख सकते हैं. भले ही ये मूवी छोटे बजट की है लेकिन, सस्पेंस और दहशत का खौफ ऐसा है जिसे देखने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा.आइए जानते हैं कैसी है ये फिल्म.

क्या है कहानी?
इस फिल्म की कहानी उत्तर भारत के किसी शहर से शुरू होती है. अंधेरी रात में एक सुनसान घर के भीतर पीटर (पीटर विल्सन) किसी की हत्या करता है. वो मानसिक रूप से बेहद अस्थिर इंसान है. हत्या के बाद वह बाहर आकर अपने ट्रक में बैठ जाता है और खुद से कहता है कि वह गलत नहीं, बल्कि कमजोर है लेकिन, हारा हुआ नहीं. भारी तनाव में वह दवाइयां खाता है और फिर शराब पीने लगता है.

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इसी बीच उसके बॉस का मैसेज आता है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने की चेतावनी न मानने के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया है. बॉस के अपमानजनक मैसेज पढ़कर पीटर और भड़क जाता है. वह ट्रक लेकर सीधे अपने बॉस के घर पहुंचता है और बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है.

दूसरी तरफ सारा (ईशा सिंह) की अपनी पति से अनबन चल रही है. वह फोन पर साफ कहती है कि वह अपने पति को बच्चे की कस्टडी नहीं देगी और उससे दूरी बनाए रखना चाहती है. सारा अपने बेटे सचिन को लेकर मां के घर के लिए निकलती है. रास्ते में सड़क निर्माण के कारण उसे कार रोकनी पड़ती है. वह पीछे की सीट पर बैठे बच्चे को संभालने के लिए कार से उतरती है.

वो एक ट्विस्ट
उसी समय पीछे खड़ा पीटर,जो नशे में धुत है,लगातार हॉर्न बजाने लगता है. परेशान होकर सारा उसके ट्रक तक पहुंचती है और उसे डांटते हुए बदतमीज कहती है. पीटर बस उसे घूरता रहता है.यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक कहानी. एक तरफ है घमंडी और लड़ाकू स्वभाव की सारा, दूसरी तरफ मानसिक रूप से विक्षिप्त पीटर. इन दोनों की टक्कर में सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है मासूम सचिन को. एक साइको किलर और अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार मां के बीच की यह लड़ाई दर्शकों को सांस रोक देने वाला अनुभव देती है.

ये मूवी शुरू से आखिर तक दो मुख्य किरदारों पर बेस्ड है एक सारा और दूसरा पीटर. इस मूवी का मजबूत पक्ष है पीटर के साइकोलॉजिकल व्यवहार को बहुत ही नैचुरल तरीके से दिखाना.उसे लगता है कि दुनिया उसके साथ गलत करती है और गलत लोगों को सजा देना ही सही रास्ता है.

क्यों देखें?
इस मूवी में डायलॉग काफी कम है. इसलिए कहानी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके एक्सप्रेशन पर टिकी है. पीटर विल्सन और ईशा सिंह के फेस-ऑफ वाले दृश्यों में लगभग कोई संवाद नहीं हैं, लेकिन दोनों कलाकार अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों को कहानी से बांधे रखते हैं. दोनों ने बेहद उम्दा काम किया है.

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