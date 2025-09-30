Advertisement
OG Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाए पवन कल्याण, फर्स्ट मंडे को भी OG का दबदबा; जानें 'जॉली एलएलबी 3' का क्या है हाल?

OG vs Jolly LLB 3 Collection: पवन कल्याण स्टारर फिल्म ‘दे कॉल हिम ओजी’ बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है. अपने रिलीज के पहले दिन से ही फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. अपने पहले मंडे भी जबरदस्त कमाई की है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 11:40 AM IST
सिनेमा जगत में इस समय कई फिल्मों का दमदार मुकाबला देखने को मिल रहा है. नई-नई कहानियों के जरिए फिल्में थिएटरों में लोगों का मनोरंजन कर रही हैं और दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं, ताकि बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई कर सकें. हाल ही में रिलीज हुई 'दे कॉल हिम ओजी' और 'जॉली एलएलबी 3' समेत अन्य फिल्मों की कमाई और उनकी लोकप्रियता की चर्चा भी जोरों पर है. 

'ओजी' का सोमवार को भी बॉक्स ऑफिस पर दबदबा

सबसे पहले बात करते हैं पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' की. यह फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा रही है. फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 21 करोड़ रुपये की कमाई के साथ एक शानदार शुरुआत की थी और सभी भाषाओं को मिलाकर पहले दिन 63.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इसके बाद शुक्रवार को इसने 18.45 करोड़ रुपये, शनिवार को 18.5 करोड़ रुपये और रविवार को भी 18.5 करोड़ रुपये की कमाई की. हालांकि सोमवार को थोड़ी गिरावट देखने को मिली, फिल्म ने 7.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. पांच दिनों में इस फिल्म ने कुल मिलाकर 147.7 करोड़ रुपये कमाए हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस के लिहाज से एक बड़ी सफलता है. इसके साथ ही यह फिल्म 150 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, जो दर्शाता है कि दर्शक इसे खूब पसंद कर रहे हैं.

'जॉली एलएलबी 3' के कलेक्शन में थोड़ी गिरावट

दूसरी ओर, 'जॉली एलएलबी 3' ने भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाई है, लेकिन यह फिल्म दूसरे हफ्ते में आते ही थोड़ी धीमी होती नजर आ रही है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 19 सितंबर को रिलीज हुई थी और अब तक घरेलू स्तर पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है. सोमवार को इस फिल्म ने 3 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसका कुल कलेक्शन 93.5 करोड़ रुपये हो गया. फिल्म को लेकर अभी भी दर्शकों की दिलचस्पी बनी हुई है.

मिराई का क्या है हाल?

इसके अलावा, साइंस-फिक्शन एक्शन थ्रिलर 'मिराई' की बात करें तो यह फिल्म भी अपने पहले हफ्ते में 65.1 करोड़ रुपये और दूसरे हफ्ते में 19.4 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. तीसरे सोमवार को इसने 75 लाख रुपये की कमाई की, जिससे कुल कमाई 89 करोड़ रुपये हो गई. कार्तिक गट्टमनेनी और अनिल आनंद निर्देशित यह फिल्म दर्शकों को अपनी अलग दुनिया में ले जाने में सफल रही है, जो विज्ञान और थ्रिल का अनोखा मिश्रण पेश करती है.

About the Author
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

They Call Me OGJolly LLB 3

;