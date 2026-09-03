'ओम का हरी' का ट्रेलर रिलीज, रघुबीर यादव ने फिल्म में की अपनी मौत की भविष्यवाणी; दिल जीत लेगी पिता-बेटे के रिश्ते की खट्टी-मीठी कहानी

छोटी फिल्मों के लिए हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बनाना अब थोड़ा आसान होता नजर आ रहा है. इसी कड़ी में फिल्म 'ओम का हरी' जल्द ही दर्शकों के बीच आने वाली है. फिल्म के मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट 18 सितंबर तय की है. फिल्म में 'पंचायत' फेम अभिनेता रघुबीर यादव, सोनी राजदान और अंशुमान झा अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें एक पिता और बेटे के रिश्ते की दिल छू लेने वाली कहानी दिखाई गई है.
ट्रेलर में दोनों के बीच की सोच का अंतर और उनके रिश्ते में आने वाली परेशानियों को दिखाया गया है. फिल्म की कहानी परिवार, सपनों और पिता-बेटे के इमोशनल रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती नजर आ रही है. रघुबीर यादव एक बार फिर अपने अलग अंदाज से दर्शकों का ध्यान खींचते दिखाई दे रहे हैं.
2 मिनट 18 सेकंड के ट्रेलर में पिता-बेटे के बीच टकराव की झलक देखने को मिलती है. हरि (पिता) अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव को मानकर सुकून की तलाश में है, वहीं ओम अभी भी अपने पिता को समझने की कोशिश कर रहा है, जिससे वह सालों से लड़ता चला आ रहा है.
ट्रेलर में इन दोनों के ईर्द-गिर्द एक ऐसा परिवार है, जो खुद कई उलझनों और परेशानियों से घिरा हुआ है. इसमें पिता और बेटा अचानक से वाराणसी के सफर में चले जाते हैं, जहां बहस, अधूरी बातचीत और मौत का सवाल उन्हें उन चीजों से रूबरू कराता है जो सच में मायने रखती हैं.
ट्रेलर में दोनों के बीच की अनबन और साथ में किए गए सफर की कहानी और दोनों के परिवार और आसपास की उलझनों को दिखाया गया है. इसें उनके झगड़े, पीढ़ियों का फर्क और जिंदगी को देखने के अलग-अलग नजरिए ही फिल्म में ड्रामा और कॉमेडी दोनों लेकर आते हैं. कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, यह अपने साथ मौत जैसा बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि 'मरने के बाद क्या होता है?' धीरे-धीरे एक और जरूरी सवाल बन जाता है , 'जो जिंदगी बची है, उसका क्या करना है?'
बनारस की ओर जाते हुए पिता-बेटे की यह यात्रा, मौत के सवाल को रोजमर्रा की पारिवारिक लड़ाइयों, झगड़ों, उम्मीदों, शिकायतों, हंसी-मजाक और अनकहे प्यार के साथ जोड़कर दिखाती है.
हरीश व्यास द्वारा निर्देशित फिल्म में सोनी राजदान, अंशुमान झा, आयशा कपूर और रघुबीर यादव मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म 'ओम का हरि' एक्टर अंशुमन झा और डायरेक्टर हरीश व्यास की साथ में तीसरी फिल्म है. फर्स्ट रे फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)