OMG 2 के इस सीन और डायलॉग को देख भड़के लोग, सेंसर बोर्ड ने लगाई अक्षय कुमार की फिल्म पर रोक

OMG 2: अक्षय कुमार की फिल्म 'ओएमजी 2' (OMG 2) फिल्म का टीजर रिलीज होते ही विवादों में आ गया है. इस फिल्म में अक्षय कुमार भोलेनाथ तो वहीं पंकज त्रिपाठी कांति शरन के किरदार में नजर आएंगे. टीजर में कुछ सीन्स और डायलॉग्स ऐसे दिखाए गए हैं जिसे देखकर कुछ लोग भड़क गए हैं. यहां तक कि मेकर्स से इन सीन्स और डायलॉग्स को हटाने की मांग हो रही है. टीजर पर बढ़ते बवाल के बीच अब सेंसर बोल्ड ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही फिल्म को रिव्यू के लिए भेजा है जिस पर जल्द फैसला आ सकता है.

सीन्स और डायलॉग पर आपत्ति



टीजर में एक सीन दिखाया गया है कि भोलनाथ के रूप में नजर आने वाले अक्षय कुमार (Akshay Kumar) का रुद्राभिषेक रेलवे के पानी से किया जा रहा है. इसके साथ ही कुछ डायलॉग्स पर भी लोगों ने आपत्ति जताई है. जिसके बाद सेंसर बोर्ड ने बवाल ज्यादा ना बढ़े इसे देखते हुए फिल्म की रिलीज पर फिलहाल के लिए रोक लगाई है. साथ ही फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजा है. ये फिल्म 11 अगस्त को थियेटर में रिलीज होने वाली है.

सेंसर बोल्ड हुआ सतर्क

इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक सूत्र ने बताया है कि 'फिल्म को रिव्यू कमेटी के पास भेजा गया है. जिसके कि डायलॉग्स और सीन को लेकर कोई भी विवाद ना खड़ा हो. आदिपुरुष फिल्म को लेकर लोगों की भावनाएं आहत हुई थी. इस फिल्म से ऐसा ना हो इसी वजह से ये कदम उठाया गया. ऐसा इसलिए भी क्योंकि फिल्म का मुख्य विषय भगवान से जुड़ा हुआ है. इसी वजह से फिल्म का रिव्यू और ध्यान से करना बनता है.'

इस सीन को लेकर हो रही आपत्ति

किस डायलॉग को लेकर आपत्ति जताई जा रही है ये तो अभी तक क्लियर नहीं है लेकिन सोशल मीडिया फिल्म के एक सीन को आपत्ति जताने वाले ट्वीट वायरल हो रहे है.ये वही सीन है जिसमें भोलनाथ के रूप में फिल्म में नजर आने वाले अक्षय कुमार का रुद्राभिषेक रेलवे के पानी से हो रहा है.

इस सीन पर आपत्ति जताते हुए एक यूजर ने लिखा- 'तो क्या अक्षय कुमार ट्रेन का गंदा पानी महादेव के अभिषेक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.'

So @akshaykumar is using drainage water, dirty water from the train to do the “abhishek” of Mahadev in #OMG2Teaser

This Canadian deserves all the insults he gets. No wonder why #OMG2 will be his back to back 8th disaster pic.twitter.com/VDtQ8kEPuW

— काली(@SRKsVampire_) July 11, 2023