'ओमकारा' में सैफ अली खान को लंगड़ा त्यागी बनाने पर किसी को नहीं था भरोसा, फिर ऐसे चुने गए एक्टर; को-राइटर ने बताया

हाल ही में अजय देवगन, करीना कपूर, सैफ अली खान और विवेक ओबेरॉय स्टारर फिल्म 'ओमकारा' को रिलीज हुए 20 साल हुए हैं. इस फिल्म में सबकी एक्टिंग को खासा सराहा गया था. लेकिन लंगड़ा त्यागी के किरदार में सैफ अली खान की दमदार परफॉर्मेंस आज भी हिंदी सिनेमा के बेहतरीन विलेन के रोल में गिनी जाती है
माना जाता है कि ओमकारा सैफ के करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई. इससे पहले एक्टर ज्यादातर रोमांटिक रोल्स के लिए जाने जाते थे. लेकिन इस फिल्म ने एक एक्टर के तौर पर उनकी अलग पहचान बनाई. बता दें कि ये फिल्म विशाल भरद्वाज ने शेक्सपियर के नाटक 'ओथेलो' पर बेस्ड बनाई थी. फिल्म की रिलीज के 20 साल पूरे होने पर इसके को-राइटर और एसोसिएट डायरेक्टर अभिषेक चौबे ने उस दौर को याद किया है. साथ ही उन्होंने बताया कि सैफ अली खान के किरदार लंगड़ा त्यागी के एक्टर को चुने जाने पर भी बात की.
बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए चौबे ने कहा, 'मुझे लगता था कि लंगड़ा त्यागी के रोल के लिए हम किसी अलग ज्यादा सीरियस या आर्ट-हाउस वाले एक्टर को लेना चाहिए. लेकिन विशाल ने कहा कि वह सैफ को लेंगे. इसपर मैंने उनसे पूछा, 'क्या आप पक्का सोच रहे हैं?' सैफ ने पहले ऐसा कुछ नहीं किया था, है ना? उन्होंने रोमांटिक किरदार निभाए थे. 'एक हसीना थी' ही इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसमें उनके किरदार में नेगेटिव शेड्स थे. उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन वह एक बहुत ही आउटर रोल था. यह किरदार बहुत अलग और रफ-एंड-टफ किस्म का था.'
उन्होंने आगे कहा, 'मुझे पक्का नहीं था कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन विशाल को सैफ पर पूरा भरोसा था कि वह उससे यह रोल करवा लेंगे. मुझे इसका क्रेडिट उन्हें देना होगा क्योंकि न सिर्फ़ मैं, बल्कि लगभग सभी लोग भी उनके इस फैसले को लेकर ज्यादा पक्के नहीं थे. लेकिन एक डायरेक्टर होने के नाते विशाल कुछ ऐसा देख पा रहे थे जो हम जाहिर है, नहीं देख पा रहे थे. और जब सैफ़ को पता चला कि उन्हें ये रोल मिल रहा है, तो वह तुरंत इसके लिए तैयार हो गए. मुझे लगता है कि इसमें उनकी मां शर्मिला जी का भी हाथ था. उन्होंने ही उन्हें यह रोल करने के लिए प्रोत्साहित किया था. क्योंकि शेक्सपियर को जानने के चलते उन्होंने उन्हें बताया था कि इस नाटक का सबसे यादगार किरदार है. लेकिन उनकी डेट्स पक्की नहीं थीं. शायद वो 'रेस' कर रहे थे. लेकिन फिर 'रेस' की शूटिंग आगे बढ़ गई और वह इस फ़िल्म से जुड़ गए.'
रिलीज के बाद 'ओमकारा' अपनी खास भाषा के इस्तेमाल के लिए भी एक यादगार फिल्म बन गई. उस समय के आम हिंदी दर्शकों के लिए यह बिलकुल अलग और नया अनुभव था. गैंग्स ऑफ़ वासेपुर' जैसी फ़िल्मों और 'मिर्ज़ापुर' जैसी सीरीज के आने से बहुत पहले, इसमें ऐसे डायलॉग को आम बना दिया. स्क्रिप्ट पर सैफ अली खान के रिएक्शन को याद करते हुए अभिषेक चौबे ने बताया कि एक्टर ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस मौके को अपना लिया.
उन्होंने कहा, 'सैफ ने तुरंत इस मौके को पकड़ लिया. उन्होंने कहा, 'मुझे दोबारा ऐसा कुछ करने का मौका कभी नहीं मिलेगा'. कुछ टेंशन थी कि इंडियन दर्शक इसे कैसे लेंगे या सेंसर बोर्ड इसे कैसे पास करेगा. लेकिन इसके पीछे हमारा मकसद बिल्कुल साफ था. शेक्सपियर की कविताएं बहुत शानदार होती हैं. इसलिए, डायलॉग में भी कुछ ऐसा होना चाहिए था जो उसे एक लय और एहसास दे, ताकि वह आम हिंदी फिल्मों से अलग लगे. विशाल जी ने जिस तरह से डायलॉग और यहां तक कि गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल किया. ये आजकल जैसा बिलकुल भी नहीं था, जहां बिना सोचे-समझे लापरवाही से गालियों का इस्तेमाल किया जाता है.'
बता दें कि आज इतने सालों बाद भी ‘ओमकारा’ और लंगड़ा त्यागी का किरदार लोगों के बीच काफी पसंद किया जाता है. सैफ अली खान ने उस समय जिस सीन को लेकर मना किया था, आज उन्हें लगता है कि शायद वो उनके करियर का एक अलग एक्सपीरियंस बन सकता था. ‘ओमकारा’ उनके करियर की उन फिल्मों में शामिल है, जिसने साबित किया कि वो सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं, बल्कि गंभीर किरदारों को भी शानदार तरीके से निभा सकते हैं.